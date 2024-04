Công an Phú Thọ bác tin "đền Hùng thất thủ" trên mạng xã hội

Khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ) đang trong những ngày lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương. Sáng 14-4 (nhằm ngày 6-3 âm lịch), nơi đây đón lượng du khách lớn về dâng hương kính Tổ.

So với những ngày trước đó, lượng du khách hôm nay tăng đột biến. Để tránh tình trạng du khách ùn ứ, quá tải tại các đền, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện phương án “hàng rào mềm” phân luồng, điều tiết.

Do đó, nhiều thời điểm, tại khu vực sân công quán có lượng người tập trung đông trước khi được lên đền.

Lượng du khách về đền Hùng hôm nay tăng đột biến. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Tuy nhiên, hình ảnh hàng ngàn người dân tập trung trước cổng sân công quán đã bị một số trang mạng xã hội đăng tải, cắt ghép giật tít nhằm mục đích câu view là “Đền Hùng thất thủ".

Tối cùng ngày, Công an Phú Thọ đã bác bỏ thông tin này. Công an Phú Thọ cũng cho biết nhiều trang mạng xã hội không chỉ giật tít câu view mà còn cắt ghép, sử dụng hình ảnh lực lượng công an cấp cứu hai trường hợp người dân bị ngất khi lên đền Thượng trong ngày 5-3 âm lịch để ghép vào hình ảnh đông đúc hôm nay, từ đó “xuyên tạc” do đông đúc dẫn đến nhiều người dân bị ngất.

Công an Phú Thọ khuyến cáo người dân cần sàng lọc thông tin, hiểu đúng vấn đề để yên tâm về đền Hùng hành hương.

Hiện chưa có con số thống kê lượng du khách về đền Hùng trong ngày 14-4 nhưng những ngày trước đó, nơi đây đã đón cả vạn người về dâng hương, kính Tổ.

