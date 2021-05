Công an lội ruộng gặt lúa giúp người dân F1, F2 đang phải đi cách ly vì dịch COVID-19

Thứ Tư, ngày 19/05/2021 13:00 PM (GMT+7)

Nhiều chiến sĩ công an, đã lội ruộng xuống thu hoạch lúa giúp những gia đình đang có người thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế.

Cán bộ công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) lội ruộng gặt lúa giúp người dân phải đi cách ly.

Một số hộ dân trên địa bàn huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) thuộc diện F1, F2 đang phải cách ly y tế theo quy định, trong khi vụ lúa đã đến thời gian thu hoạch.

Để chia sẻ những khó khăn đó với người nông dân, hàng chục đoàn viên thanh niên công an huyện, huyện đoàn Sông Lô đã cùng xuống đồng giúp bà con nông dân tại xã Yên Thạch (Sông Lô, Vĩnh Phúc) thu hoạch lúa. Dưới trời nắng 370 độ C, các đoàn viên, thanh niên vẫn làm việc hăng say. Chỉ trong thời gian ngắn, ruộng lúa đã được thu hoạch gọn gàng.

Dưới trời nắng 370 C, các đoàn viên, thanh niên Công an huyện Sông Lô vẫn làm việc hăng say.

Theo Trung úy Nguyễn Duy Tuấn - Phó Bí thư Chi đoàn Công an huyện Sông Lô, khi biết được thông tin một số hộ gia đình gặp khó khăn trong việc thu hoạch lúa do lao động chính của gia đình đang thuộc diện F1, F2, phải cách ly y tế theo quy định. Đoàn thanh niên công an huyện đã tham mưu lãnh đạo đơn vị phối hợp huyện đoàn tổ chức chương trình tình nguyện xuống đồng thu hoạch lúa giúp các hộ gia đình trên và được 100% đoàn viên thanh niên công an huyện hăng hái tham gia hưởng ứng.

Còn anh Nguyễn Văn Trưởng, người dân xã Yên Thạch, huyện Sông Lô cho hay, anh cảm thấy rất vui và xúc động trước việc làm của cán bộ chiến sỹ công an địa phương đã tranh thủ thời gian để về cơ sở giúp dân thu hoạch lúa. Việc làm của các anh Công an rất đáng trân trọng.

Các ruộng lúa chín của người dân đã được thu hoạch kịp thời.

Đoàn viên thanh niên công an huyện Sông Lô hăng hái thu hoạch lúa giúp người dân.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-an-loi-ruong-gat-lua-giup-nguoi-dan-f1-f2-dang-phai-di-cach-ly-vi-dich-covid-19-50202119512583278.htm