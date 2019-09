Công an Hoà Bình kỷ luật 7 đảng viên có con được nâng điểm

Thứ Năm, ngày 19/09/2019 12:08 PM (GMT+7)

Ngày 19/9 thông tin từ UBKT Đảng ủy Công an tỉnh cho biết, cơ quan này đã ban hành Thông báo số 75-TB/UBKT thông báo kết quả xử lý đảng viên có con được nâng điểm thi trái quy định trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Hòa Bình Sự kiện:

Cụ thể, tính đến ngày 8/8/2019, các tổ chức Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên có con được nâng điểm trái quy định bằng hình thức khiển trách gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát giao thông; Phạm Tuấn Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; Vũ Xuân Hùng, Đảng ủy viên, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Đặng Thị Kim Loan, Đảng ủy viên, Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông; Đỗ Thị Thanh Hương, Chi ủy viên, chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ; Đinh Thị Hồng Niên, đảng viên, chi bộ Phòng An ninh kinh tế; Nguyễn Thành Chung, đảng viên chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ.

Để bảo đảm thực hiện đồng bộ xử lý kỷ luật về Đảng và hành chính, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xử lý kỷ luật hành chính đối với các đồng chí có con được nâng điểm thi trái quy định trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 đảng viên thuộc Đảng bộ công an tỉnh có con được nâng điểm thi trái quy định trong Kỳ thi THPT quốc gia.

Quá trình kiểm tra, xác minh, các đảng viên này khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình.

Tuy nhiên, cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm thi vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên "Để vợ (chồng), con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãnh phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật”, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu UBKT Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện đúng quy trình xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên có con được nâng điểm theo thẩm quyền, báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đúng quy định.