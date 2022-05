Công an Hà Nội trao trả tài sản cho cổ động viên SEA Games 31

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã kịp thời trao trả tài sản cho một cổ động viên xem thi đấu SEA Games 31 đánh rơi tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm.

Hạ sĩ Nguyễn Thượng Hải và Thượng uý Nguyễn Việt Linh đã trao trả tài sản cho anh Nguyên.

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, khoảng 18h ngày 14/5, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt 6, tuyến 2 Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm, Hạ sĩ Nguyễn Thượng Hải, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội và Thượng uý Nguyễn Việt Linh, Công an phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm đã nhặt được 1 chiếc ví trong có nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng tại khu vực bảo vệ.

Ngay lập tức, 2 chiến sĩ Công an đã liên hệ Ban tổ chức Nhà thi đấu thông báo cho người dân có mặt tại Nhà thi đấu được biết.

Ít phút sau, anh Nguyễn Hồng Nguyên (SN 1985 ở tổ 15, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) - chủ nhân chiếc ví đã có mặt tại chốt bảo vệ. Sau khi tiến hành các thủ tục xác minh và được sự đồng ý của chỉ huy đơn vị, Hạ sĩ Nguyễn Thượng Hải và Thượng uý Nguyễn Việt Linh đã trao trả tài sản cho anh Nguyên.

Sau khi được nhận lại tài sản đã đánh rơi, anh Nguyễn Hồng Nguyên bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng tận tuỵ vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ Công an, đặc biệt trong dịp làm nhiệm vụ phục vụ trong SEA Games 31 lần này.

