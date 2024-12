Công an Hà Nội: 'Nhóm TikToker Mr Pips lừa số ngoại hối lớn nhất Việt Nam'

TikToker Mr Pips tên thật là Phó Đức Nam (30 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr. Hunter) cùng 29 người vừa bị Công an Hà Nội khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan điều tra, Nam có kiến thức tốt về tài chính, công nghệ thông tin và thành thạo tiếng Anh nên vận dụng để móc nối với người nước ngoài, sau đó thực hiện hành vi phạm tội ở Việt Nam.

Để thu hút nhiều người tin tưởng và cùng tham gia, anh ta thường khoe trên mạng xã hội những hình ảnh về cuộc sống giàu có, khối tài sản khổng lồ, siêu xe, biệt thự. "Khi người ta thấy nhà đẹp, xe sang sẽ bị cuốn hút và từ đó dễ tạo được sự tin tưởng để lôi kéo tham gia đầu tư tài chính", Nam khai tại cơ quan điều tra.

Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Công an Hà Nội đánh giá, các nạn nhân sập bẫy đa số vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, sớm thành đại gia, họ càng dễ bị dẫn dụ. Trong đường dây này, Nam là chủ mưu, cầm đầu với những thủ đoạn phạm tội không mới so với trước đây, song do quảng cáo tốt hơn các băng nhóm tội phạm khác nên số lượng nạn nhân và tiền bị chiếm đoạt rất lớn.

"Tính đến nay, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán", Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội nói.

Hiện, cảnh sát xác định có hơn 2.660 bị hại trên toàn quốc, song chưa kết luận được số tiền cụ thể bị chiếm đoạt. Việc tìm ra các bị hại này dựa trên 280 máy tính bị thu giữ của đường dây. Bước đầu, cảnh sát ước tính các bị hại đã nạp khoảng 50 triệu USD (hơn 1.268 tỷ đồng).

Về quá trình bắt giữ, ban chuyên án cho hay, các nghi phạm thường sử dụng tài khoản ảo, định danh "ma". Nam thường xuyên ở Campuchia, chỉ có việc quan trọng mới về nước nên khiến cảnh sát gặp khó khi truy bắt.

Một phần số tiền, vàng bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Đường dây phạm tội tại Việt Nam của Nam bắt đầu từ năm 2021 khi anh ta và Ngọ liên kết với một nghi phạm người Thổ Nhĩ Kỳ để vận hành. Nam sau đó mở 5 trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín.

Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý. Các sàn giao dịch kết nối với ứng dụng của nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay là MetaTrader 4, 5.

Tang vật vàng miếng thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Để hoạt động, Nam mở một công ty bình phong tại TP HCM với 44 văn phòng giao dịch để tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Mỗi ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h, dùng các kịch bản khác nhau để săn "con mồi".

Ban đầu các nghi can dụ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp và để "có lãi". Sau đó, nhóm dùng nhiều thủ đoạn để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch. Với người bị thua, nhóm dùng "đòn bẩy" là cho vay tiền trên hệ thống.

Người nào thua, chúng tiếp tục mời tham gia vào một sàn mới với cam kết thắng lại số tiền đã mất nhưng thực tế là để chiếm đoạt tiền thêm một lần nữa. Thấy con mồi nào "sạch túi", chúng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ tiền đã chuyển khoản. Nam cùng đồng bọn dùng nhiều tài khoản của các công ty ma và ví điện tử để nhận tiền.

Cảnh sát đã thu, phong tỏa nhiều tài sản ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản, các sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng... 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.

