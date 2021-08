Công an đang làm việc với người xưng "tui là ban chỉ đạo quận 7" gây sự ở siêu thị Aeon

Thứ Hai, ngày 30/08/2021 10:39 AM (GMT+7)

Công an quận 7, TP HCM đang làm việc với người đàn ông xưng "tui là ban chỉ đạo quận 7" hù dọa bảo vệ và nhân viên một siêu thị trên địa bàn quận. Bước đầu, người đàn ông được xác định là Hồ Hữu N., ngụ tại Khu dân cư Phú Mỹ Hưng, quận 7.

Ngày 30-8, nguồn tin từ Công an quận 7, TP HCM cho biết đã mời người đàn ông xưng: "Tui là ban chỉ đạo quận 7" lên lấy lời khai để xử lý nghiêm trước pháp luật. Bước đầu, người đàn ông được xác định là Hồ Hữu N. (ngụ tại Khu dân cư Phú Mỹ Hưng (quận 7).

Đại diện Công an quận 7 cho hay ông N. được một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội cấp thẻ công tác tình nguyện viên để hoạt động làm từ thiện. Chiều 29-8, trong lúc cãi vã với bảo vệ siêu thị ông N. đã lấy thẻ này ra xưng: "Tui là ban chỉ đạo quận 7" dọa những người trong siêu thị.

Trước đó, như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, chiều 28-8, một người đàn ông đi chung với người phụ nữ đến siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza trên đường Tôn Dật Tiên (phường Tân Phong, quận 7) và đã to tiếng cãi vã với một bảo vệ an ninh siêu thị này vì không mua được thực phẩm.

Trong clip, người đàn ông liên tục quát: "Ông ở đâu, tôi cho công an xuống gặp ông đó". An ninh bảo vệ siêu thị đáp lại mình chính là người quản lý ở đây, có gì từ từ nói, không được lớn tiếng như vậy. Nguời đàn ông tiếp tục quát tháo rồi đưa ra chiếc thẻ, la lớn: "Tui là ban chỉ đạo nha... Giỡn mặt với tui hả. Tui cho công an xuống...".

Người đàn ông tiếp tục thách thức: "Tui vào đây thằng nào làm gì tui", rồi yêu cầu nhân viên gọi quản lý xuống. Người phụ nữ đi chung liên tục can ngăn nhưng ông này vẫn lớn tiếng gây chuyện. Sau đó, người này chỉ tay vào mặt bảo vệ siêu thị, nói: "Tui nói anh nghe, tui là ban chỉ đạo quận 7. Tui là địa phương ở đây. Tui quản lý địa bàn này. Ông biết tui không. Ông chụp hình tui vô...".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động tối 29-8, đại diện quận 7 cho biết qua xác minh ban đầu thì người đàn ông trên không phải thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của quận. "Công an đang xác minh xem người này là ai để xử lý" - vị đại diện quận 7 nói.

