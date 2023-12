Con trai duy nhất bị xe tải tông chết, người mẹ mong tìm thủ phạm

Liên quan đến vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong xảy ra tại khu vực giao lộ Quốc lộ 22 – Nguyễn Ảnh Thủ, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang điều tra, làm rõ.

Xe tải tông chết người rồi bỏ chạy

Rạng sáng 2-12, bà Trần Thị Thanh Phương (51 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú quận 12) không ngủ mà ra bậc thềm nhà trọ ngồi với dòng nước mắt chảy dài. Người con gái đi ra thấy vậy tính nói mẹ vào nhưng quệt nước mắt, lại thôi.

Bà Phương đau buồn hơn tháng nay sau tai nạn khiến con trai duy nhất tử vong. Ảnh: NT

Đã một tháng nay, bà Phương không ngủ, nước mắt ngắn dài chờ tin về vụ tai nạn của con trai NHN (18 tuổi) bị xe tải tông tử vong. Người chạy chiếc xe tải thay vì dừng lại giải quyết thì rời khỏi hiện trường, hiện không rõ tung tích.

Bà Phương cho biết, con trai 18 tuổi, đang học lớp 12, Trường THPT Thăng Long. Hôm 21-10, N chạy xe máy trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, khi đến giao lộ với Quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn) thì bị một xe tải tông trúng, ngã xuống đường. Lúc đó khoảng 16 giờ 30 đến 17 giờ.

Chiếc xe tải loại tám tấn thay vì dừng lại thì tài xế lại nhấn ga, tháo chạy khỏi hiện trường bỏ mặc nạn nhân. Em N sau đó được đưa vào bệnh viện. “Lúc đó, con tôi vẫn còn tỉnh, nó nói với chị rằng em đau quá” – bà Phương khóc nghẹn.

Người phụ nữ cầu nguyện con trai linh thiêng để cơ quan chức năng sớm tìm ra chiếc xe tải liên quan đến vụ việc. Ảnh: NT

Dù được đưa vào Bệnh viện Tâm Trí và sau đó chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Thống Nhất nhưng N không qua khỏi do đa chấn thương, xuất huyết não. Lúc đó là 19 giờ 35 phút.

Công an huyện Hóc Môn sau đó phối hợp với Đội CSGT An Sương dựng lại hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để điều tra, truy xét. “Tôi có được mấy anh công an cho xem lại đoạn clip từ camera an ninh. Tôi thấy con tôi đang đứng đó thì xe tải từ sau va trúng…” – bà Phương bỏ dở câu nói.

Đó là những khoảnh khắc cuối cùng của người con trai duy nhất mà bà Phương được nhìn thấy, dù qua camera an ninh. Người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ, mắt thâm đỏ vì nhớ thương con từ đó thất thần, chẳng thiết ăn ngủ.

Mong xin được clip, hình ảnh liên quan

“Gia đình đã tới hiện trường nhiều lần, xin những nhà dân, cửa hàng xung quanh, lần tìm từng manh mối, từng hình ảnh, từng đoạn clip camera an ninh. Nhưng một số người dân không cho vì gia đình chỉ là nạn nhân, không phải cơ quan điều tra” – chị Nguyễn Thị Lâm Anh, con gái bà Phương kể và cho biết phía công an có clip camera an ninh nhưng bị mờ.

Bà Phương chồng mất, ba mẹ con dắt díu nhau từ Hải Phòng vào TP.HCM thuê trọ, bán nước, cuộc sống khó khăn.

“Người tài xế đó đáng ra phải tới gia đình xin lỗi, hối hận vì hành động của mình gây ra thì lại bỏ trốn. Tôi hi vọng người dân ai biết thông tin thì báo cho chúng tôi hoặc công an để hương linh con trai tôi được thanh thản, gia đình cũng nguôi đi mất mát” – bà Phương nói.

Công an huyện Hóc Môn cho biết hiện vẫn đang điều tra, truy tìm chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn để xử lý theo quy định.

