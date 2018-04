Con bỏ học theo "Thánh đức chúa trời", bố mẹ cầu cứu công an

Thứ Sáu, ngày 27/04/2018 00:30 AM (GMT+7)

Con đang học đại học thì bỏ đi theo "Hội thánh đức chúa trời" khiến gia đình phải viết đơn cầu cứu công an.

Nghe theo Hội Thánh đức chúa trời, nhiều sinh viên đã bỏ học, bỏ gia đình để đi theo

Ngày 26/4, ông Nguyễn Văn Khanh (ở thôn 10 xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đến Công an huyện Thủy Nguyên nộp đơn cầu cứu, nhờ cơ quan công an tìm con trai là sinh viên bỏ học, bỏ nhà đi theo "Hội thánh đức chúa trời".

Theo trình bày của ông Khanh, con trai ông là Nguyễn Văn V. (SN 1998), là sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội khóa 2016 – 2019. Sau khi học xong năm thứ nhất tại Hà Nam, tới năm học thứ 2 V. về Hà Nội học. Tuy nhiên, khi về Hà Nội học được mấy ngày, qua nhiều nguồn tin gia đình biết rằng V. đã bỏ học. Dò hỏi bạn bè, ông Khanh được biết từ nhiều tháng trước V. đã bỏ bê học hành đi theo một thứ đạo gì đó.

Ông Nguyễn Văn Khanh cho biết: "Ban đầu tôi cũng không biết rằng thằng cháu theo đạo gì, làm cái gì mà bỏ bê việc học, bỏ cả bố mẹ, gia đình ra đi không tung tích. Về sau, tôi thấy trên Facebook của con liên tục đăng những thông tin liên quan đến Hội Thánh đức chúa trời, cháu nó còn kêu gọi mọi người vào cái Hội này".

"Thằng V. đã thay số điện thoại, cắt mọi liên lạc với gia đình, suốt hơn 1 năm qua chúng tôi đã cất công tìm con khắp nơi mà không thấy. Nay tôi phải nhờ tới cơ quan công an tìm giúp để đưa con tôi về đoàn tụ với gia đình”, ông Khanh chia sẻ.

Theo Công an huyện Thủy Nguyên, ngay sau khi tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Văn Khanh cơ quan công an đã báo cáo cấp trên, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm, đưa anh Vinh về đoàn tụ gia đình.

Thời gian qua, công an các địa phương liên tiếp nhận được đơn trình báo của gia đình nhiều sinh viên tố cáo về việc con, em họ đang là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng khác nhau bỏ học, bỏ nhà đi theo hội này. Trước thực trạng này nhiều trường đại học, cao đẳng, THCN, THPT đã có những cảnh báo đối với học sinh, sinh viên cảnh giác tránh xa tà giáo này.

Theo một nguồn tin của Báo Giao thông cho hay, ngày hôm nay (26/4), 1 trường THPT của huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã có công văn nhờ cơ quan công an xác minh về vụ việc một cháu học sinh bị chị gái lôi kéo vào Hội Thánh đức chúa trời. Theo trình bày của học sinh này, cháu có chị đang học tại một trường đại học Hải Phòng và đã gia nhập "Hội thánh đức chúa trời". Chị gái cháu đã về rao giảng lôi kéo các thành viên của gia đình tham gia. Học sinh này đã đến lớp kể về việc này cho các bạn học sinh cùng lớp nghe nên nhà trường gửi công văn đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh.