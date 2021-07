Còn 7 ngày để đưa TP.HCM về trạng thái bình thường mới

“Tăng tốc, vượt chướng ngại vật” để chặn dịch Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM, khẳng định TP cần tăng tốc, vượt chướng ngại vật trong bảy ngày còn lại thực hiện Chỉ thị 16. Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, dịch đang lây lan rộng, diễn biến phức tạp ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam nên cần tập trung các giải pháp nhằm ngăn chặn, kiềm chế, kéo giảm, khống chế và từng bước kiểm soát dịch bệnh là một trách nhiệm rất cao, thử thách rất lớn. Đánh giá về bảy ngày thực hiện Chỉ thị 16, ông Nguyễn Văn Nên cho biết TP đã làm được nhiều việc, trong đó cả hệ thống chính trị ra quân với nỗ lực quyết tâm cao nhất, đặc biệt là sự tham gia, ủng hộ đồng tình của người dân TP, sự ủng hộ của người dân cả nước hướng về TP là nguồn động viên lớn để TP thực hiện biện pháp đề ra. TP cũng đã tập trung tương đối đồng bộ chiến lược chống dịch, vừa làm vừa khắc phục, chấn chỉnh những chệch choạc trước đó. Nhiều cán bộ làm công việc cách ly và điều trị, làm ngày làm đêm không kể giờ giấc, có người đuối sức nhưng cũng cố gắng thực hiện cho bằng được những công việc được giao, rất đáng biểu dương. Về điều tra dịch tễ, ông Nguyễn Văn Nên cho biết cơ bản ngăn chặn được nguồn lây chính, làm giảm sự phát tán của mầm bệnh trong cộng đồng của những ổ dịch lớn. Đến giờ này cơ bản đã khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm và đạt được kết quả tốt. Khi giãn cách theo Chỉ thị 16, đời sống của người dân xuất hiện nhiều tình huống phải xử lý, nhiều vấn đề phát sinh… làm cho cán bộ xử lý lúng túng. Do vậy, cần hướng dẫn, tập huấn cho chiến sĩ, cán bộ ở hiện trường để xử lý những trường hợp phát sinh. Trong thời gian tới, do mầm bệnh còn ở ngoài cộng đồng nên cần phải thần tốc tầm soát, xét nghiệm để phát hiện sớm, ngăn chặn, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, nâng cao năng lực điều trị, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. Ông cũng đề nghị các địa phương quan tâm đến vấn đề an dân vì đời sống tinh thần của người dân nhiều nơi bị đảo lộn, gặp khó khăn cần sự tiếp sức của xã hội. Do vậy, cần phải có sự quan tâm đến đời sống, tinh thần của người dân, không để người dân bất an. “Bảy ngày qua cũng vừa nhanh vừa chậm. Nhanh vì nhiều công việc làm trong một ngày, làm không kịp; chậm là sự chờ đợi của người dân mong muốn chúng ta làm cái gì đó có kết quả để người dân nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, đó cũng là thử thách đặt ra cho TP” - ông Nên nói và cho rằng thời gian còn lại sẽ “tăng tốc và vượt chướng ngại vật” để đạt được kế hoạch đề ra. TÁ LÂM