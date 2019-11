Còn 64 ngày nữa mới đến Tết, nhiều người đã “rinh” quất về chơi Tết sớm

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 15:00 PM (GMT+7)

Chủ một nhà vườn ở Tứ Liên (Hà Nội) cho biết, còn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyễn đán nhưng đã có người tới tận vườn, mua cây quất quả còn xanh về chăm sóc, chơi Tết sớm.

Ngày 22/11 (tức 26/10 âm lịch), người trồng quất ở Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đang bận rộn chăm sóc những vườn quất trĩu quả, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Theo ghi nhận của PV, các vườn quất quả vẫn còn xanh, thời điểm này các chủ vườn tưới dinh dưỡng pha với nước phun vào gốc cây để dưỡng quả.

Anh Nguyễn Văn Thắng (một chủ nhà vườn quất ở Tứ Liên) cho biết, hiện tại các vườn quất trồng đất, trong chậu vẫn xanh nhưng cách đây mấy hôm đã có người đến tận vườn mua một cây về chơi Tết sớm.

Quất xanh chớm vàng, khách mua về chơi chăm sóc cũng rất đơn giản, chỉ cần tưới nước chứ không lo về sâu bệnh, chủ vườn cho biết.

Theo anh Thắng, thời tiết năm nay khá thuận lợi cho quất phát triển. Quất cảnh ra quả đều, đúng Tết hay không còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng nhà vườn.

“Cách đây 2 năm do thời tiết quá nóng khi cận Tết nên quất chín sớm và héo khô, dù con người có can thiệp bằng cách nào đi chăng nữa vẫn không cữu vãn nổi. Năm nay, chưa rét nhưng cũng không quá nóng, hàng ngày tưới nước vào buổi sáng hay chiều muộn là quất phát triển tốt”, anh Thắng cho hay

Các chủ vườn quất ở Tứ Liên, Nhật Tân cho biết, mấy năm nay quất giữ giá, lên xuống không nhiều vì hiện nhiều nơi trồng quất bán. Người dân giờ chơi quất trồng trong bình nhiều hơn cách đây mấy năm vì quất trồng trong bình tiện lợi, dáng thế đẹp dù giá đắt hơn quất trồng dưới đất

Hiện tại, những cây quất đã được chuẩn bị đánh lên các chậu và sẵn sàng phục vụ người dân Thủ đô cũng như các tỉnh lân cạn chơi Tết.

Các chủ vườn đào ở Nhật Tân thời điểm này cũng bắt đầu tuốt lá, chăm bón cẩn thận để chuẩn bị cho đào ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán 2020.

Bà Kim Thanh (60 tuổi, chủ vườn đào 300 gốc) cho biết, năm nay tuốt lá muộn hơn so với năm ngoái do thời tiết chưa rét. Theo ba Thanh, tuốt lá là công đoạn vô cùng quan trọng, cần sự cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng của người trồng đào. Việc tuốt lá luôn phải được thực hiện đúng thời gian để đào có thể ra được mắt và nuôi dưỡng mắt đào, cho ra những nụ hoa to, đẹp và đều đúng dịp Tết.

"Mình tuốt lá để cây nuôi dưỡng những mắt đào. Khi ra nụ, đào nở có cánh dày, hoa to", bà Thanh cho biết.

Chủ vườn đào này cho hay, trồng đào có thắm hay không cũng phụ thuộc nhiều vào đất trồng. Đào trồng ở Nhật Tân bao giờ hoa cũng thắm, cũng to nụ cả. Nhiều nơi trồng nhưng hoa không được đẹp như ở đây.

Sau khi tuốt lá, đào ra mắt, người trồng đào sẽ phải bấm ngọn, tuốt lá thêm một lần nữa vào giữa tháng 11 âm lịch để cây đào tập trung nuôi dưỡng mắt, cho ra những nụ hoa mập mạp và thắm hơn.

Đào rừng (đào cổ thụ) thường được tuốt lá sớm hơn so với đào cành vì tuốt sớm sẽ cho nụ, hoa sớm để phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm của người dân, các cơ quan có nhu cầu.

Người trồng đào phụ thuộc vào thời tiết rất nhiều, nắng quá hay rét đậm cũng khiến họ thất thu.

Ngay từ bây giờ, những người nông dân đã chuẩn bị đào cho vụ Tết năm sau.

