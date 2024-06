Cò vé bát nháo ở Ga Sài Gòn - Bài 3: Xử lý nhân viên, phối hợp địa phương dẹp nạn cò vé

Ứng dụng công nghệ số để kiểm soát vé lên tàu Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân bằng phương tiện đường sắt và đảm bảo an toàn sản xuất, kinh doanh, Công ty CP VTĐS Sài Gòn sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn duy trì đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản của hành khách đến ga mua vé đi tàu. Công ty cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tiêu cực “bao khách”, “bao hàng” trên tàu, dưới ga để đạt hiệu quả. Mỗi cán bộ, nhân viên ngành đường sắt sẽ ký cam kết không thông đồng, tiếp tay cho cò vé. Công ty cũng sẽ nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác kiểm soát vé lên tàu để không còn hiện tượng tiêu cực. Ngành đường sắt cũng sẽ tổ chức kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình ngoài hiện trường. Đặc biệt, trong các đợt phục vụ vận tải cao điểm như lễ, Tết và thời gian hè để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tiêu cực. Công ty đề nghị Công an phường 9, quận 3, chính quyền địa phương tiếp tục sàng lọc cò vé để phường thực hiện theo dõi, giám sát đặc biệt. Đồng thời, kiến nghị cấp trên có các biện pháp chế tài, xử lý vi phạm ở mức cao hơn để răn đe các cò vé. Công ty cũng mong muốn chính quyền địa phương cần có hướng giải quyết tạo công ăn việc làm cho các cò vé để đảm bảo cuộc sống, vì những người này đang thất nghiệp. Công ty CP VTĐS Sài Gòn