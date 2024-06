Điều tra: Cò vé bát nháo ở Ga Sài Gòn - Bài 2: Đưa khách lên tàu bằng vé ảo

Ngành đường sắt kiên quyết với tệ “bao khách, bao hàng” Công an đã mời nhóm cò vé tại Ga Sài Gòn và một số nhân viên đường sắt liên quan tới phản ánh đến làm việc. Liên quan đến phóng sự “Cò vé bát nháo ở Ga Sài Gòn”, ngày 13-6, ông Phạm Văn Bảy, Trạm trưởng Trạm tiếp viên đường sắt Sài Gòn, cho hay đã nắm bắt thông tin về hiện tượng tiêu cực, bắt tay giữa cò vé ở Ga Sài Gòn với một số nhân viên trên các toa tàu để đi “vé lụi”. Ông Bảy cảm ơn thông tin mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh để đơn vị chấn chỉnh, xử lý và khẳng định đây là những “con sâu làm rầu nồi canh”. “Một số cá nhân vì lòng tham đã làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp mà ngành đường sắt đang ra sức xây dựng” - ông Bảy nói. Ông Phạm Văn Bảy, Trạm trưởng Trạm tiếp viên Đường sắt Sài Gòn. Theo ông Bảy, ngành đường sắt đã và đang tập trung cải thiện chất lượng phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, thoải mái nhất cho hành khách trên mỗi chuyến tàu. Trong đó có việc chống “bao khách, bao hàng” và ngành đường sắt quán triệt chủ trương này đến từng cán bộ, nhân viên. Ngành đường sắt cũng thường xuyên thực hiện việc kiểm tra định kỳ, bất thường trên các chuyến tàu để chống việc “bao khách, bao hàng”, đặc biệt trong các đợt lễ, Tết, dịp hè nhưng vẫn không kiểm tra hết, vẫn lọt một số cá nhân vi phạm. Ông Bảy cũng cho hay sắp tới đơn vị sẽ thực hiện nghiêm kiểm tra việc “bao khách, bao hàng”, kể cả việc dừng tàu để kiểm tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Trước mắt đơn vị sẽ rà soát, xử lý các cá nhân mà báo phản ánh theo hướng không bao che. Ông Bảy cho hay sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an phường 9 (quận 3) xử lý các cò vé và sẽ thông tin đến báo kết quả xử lý. “Trong năm 2023, đơn vị đã xử lý ba trường hợp có hiện tượng “bao khách”” - ông Bảy nói. + Trưa 13-6, Công an quận 3 (TP.HCM) cho biết đã mời làm việc đối với một số người trong nhóm cò vé tại Ga Sài Gòn và các nhân viên đường sắt phục vụ trên tàu để làm rõ nội dung báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh. Cùng ngày, ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng phóng sự “Cò vé bát nháo ở Ga Sài Gòn” phản ánh tình trạng cò vé hoạt động công khai, phức tạp tại Ga Sài Gòn, lãnh đạo UBND quận 3 cho biết đã nắm bắt được thông tin phản ánh và có chỉ đạo xử lý. Với Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, lãnh đạo đơn vị này cho biết đang chỉ đạo các phòng, ban có liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ các nhân viên có hành vi tiêu cực trong loạt bài. Vị này cho biết căn cứ trên hình ảnh, thông tin báo cung cấp sẽ làm cơ sở xử lý vi phạm. Công an phường 9 (quận 3) cũng vào cuộc xác minh nội dung báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh về nhóm cò vé tại Ga Sài Gòn. PV