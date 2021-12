Có gì ở đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 tại TP.HCM?

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 toạ lạc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Đây là đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền từ năm 2004 đến nay tại trung tâm TP.HCM.

Theo ban tổ chức đường hoa, bên cạnh tiêu chí an toàn và tiết kiệm, đường hoa năm nay vừa mang lại ước vọng về tương lai tươi sáng đến với công chúng thưởng ngoạn, vừa gửi gắm sự tri ân đối với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho TP.HCM trong giai đoạn khó khăn nhất, đặc biệt là những hi sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Khác với các năm trước, linh vật cổng chào đường hoa 2022 không nằm ở vị trí trung tâm mà được đặt hai bên với hình tượng “Song hổ tương phùng”. Linh vật cao 3m, dài gần 7m, được tạo thành từ những lát thép, lát inox cắt gọt tinh tế. Sự thay đổi trong cách bố trí cổng chào không chỉ mang lại nét mới cho đường hoa mà còn nhấn mạnh đến tập tính của linh vật hổ, loài vật thường sống và hoạt động độc lập.

Trên đường hoa còn tái hiện hình ảnh “chúa tể sơn lâm” cao 4,6m, dài hơn 10m với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ. Ngoài ra, chú hổ đất mũm mĩm với nụ cười đáng yêu cao hơn 1,8m, những tấm bảng với mã QR Code sẽ là nơi đón nhận đóng góp, sẻ chia của người dân và du khách dành cho những hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19.

Đây cũng là lần đầu tiên, sỏi được chọn làm chất liệu để thể hiện linh vật cho đường hoa, phù hợp với đặc tính “phong thủy” của hổ. Những viên sỏi được chọn lọc kỹ về kích thước, hình dáng, màu sắc bao bọc xung quanh kết cấu thép và xốp, tạo nên linh vật hổ cao 3,5m, dài 8m và nặng gần 2 tấn với hoa văn sọc đặc trưng và dáng vẻ oai hùng.

Tại vị trí trung tâm cùng hai cổng chào tạo thành hình tam giác là hình ảnh tán rừng “Cây cao bóng cả” do 51 cây lộc vừng cao 3 - 4m, được bố trí thành 5 dãy. Các hàng cây có chiều dài tăng dần từ ngoài vào trong làm tăng độ bao phủ, tạo bóng râm cho khu vực bên dưới, rộng hơn 250m2, vừa đủ cho sự tái hiện một khu rừng gần như thật.

Phần gốc của 51 cây lộc vừng được bao bọc bởi hệ thống bục kết cây lá màu, đảm bảo khoảng cách giữa hai hàng là 2m, đủ rộng để khách thưởng lãm giữ khoảng cách an toàn 5K khi tham quan và chụp ảnh.

Tiểu cảnh “Hoa thơm cỏ lạ” có diện tích 741m2 được phủ râm tạo bóng mát với gần 73 mái che có đường kính từ 1,4m đến 2,8m từ những tấm aluminum kết vải. “Hoa thơm cỏ lạ” được trang trí bằng 5 loại hoa nền và 6 loại hoa treo tụ hội xung quanh những thân cây lớn được tạo thành bởi khung thép bện dây thừng làm vỏ.

Tầm nhìn trên đường hoa 2022 sẽ không hoàn toàn xuyên suốt, nhưng hứa hẹn mang lại những khám phá bất ngờ, thú vị. Bốn dãy núi trùng trùng, điệp điệp từ khung thép tạo hình và dây đan hình lưới, diện tích từ 9,6m2 đến 13m2 gần như cắt ngang đường hoa.

Cánh đồng lúa truyền thống từng xuất hiện nhiều lần trên đường hoa, năm nay được thể hiện mềm mại, uốn lượn như dải lụa và được phân tầng rõ rệt với độ cao đến 2m. Trên diện tích hơn 600m2, khách tham quan sẽ tản bộ giữa một bên là ruộng lúa tầng cao gợi nhớ hình ảnh thửa ruộng bậc thang miền núi và một bên là ruộng lúa tầng thấp của những thửa ruộng miền xuôi.

Từ tháng 11/2021, ban tổ chức đã xây dựng 4 phương án hoạt động của Đường hoa tương ứng với 4 cấp độ dịch của thành phố. Các phương án được xây dựng về thời gian hoạt động, thời gian khử khuẩn, các biện pháp phòng dịch trên đường hoa theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, số lượng khách tham quan tối đa một lần theo từng cấp độ dịch tương ứng… “Năm nay là quãng thời gian đặc biệt khó khăn, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, các đơn vị tổ chức vẫn thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực duy trì thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ. Bởi đây là nét đẹp văn hóa, nhu cầu thưởng ngoạn không thể thiếu đối với người dân thành phố và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về”, ông Trương Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Saigontourist Group kiêm trưởng ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ 2022, chia sẻ.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 sẽ mở cửa từ 19h ngày 29/1 đến 17h ngày 4/2/2022 (tức từ 27 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết). Thời gian thi công sẽ diễn ra từ ngày 13 - 29/1.

