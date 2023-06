Có 5 quyết định tạm giam trong vụ tố bị vòi tiền chạy tại ngoại ở Cà Mau

Ngày 15-6, ông Lại Tấn Tài thông tin vừa nhận được trả lời từ Trưởng Công an huyện Ngọc Hiển về nội dung con gái ông có đến năm quyết định tạm giam, liên quan vụ việc ông Tài tố cáo cán bộ công an và VKS huyện Ngọc Hiển vòi tiền chạy tại ngoại cho con gái ông.

Lại Phương Thúy bị áp giải đến toà hôm 14-6. Ảnh: TRẦN VŨ

Trước đó, ông Tài có đơn yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vì sao con gái ông (Lại Phương Thúy) chỉ bị tạm giam 2 tháng nhưng gần 4 tháng vẫn chưa được cho tại ngoại mà gia đình không nhận được thông báo gia hạn tạm giam nào.

Theo văn bản trả lời của Thượng tá Nguyễn Minh Chiếm, Trưởng công an huyện Ngọc Hiển, Lại Phương Thúy bị công an huyện này tạm giam 2 tháng từ ngày 19-2 đến 21-4. Sau khi kết thúc điều tra vào ngày 4-4, công an huyện đã chuyển hồ sơ cho VKS thì ngày 18-4, phía VKS đã ra lệnh tạm giam đối với Thúy thêm 4 ngày, từ 20-4 đến 23-4. Ngày 21-4, Toà án huyện Ngọc Hiển ra quyết định tạm giam Thúy 28 ngày từ ngày 24-4-2023.

Tiếp tục ngày 19-5, Toà án huyện Ngọc Hiển ra Quyết định tạm giam Thúy cho đến khi xét xử sơ thẩm xong. Ngày 14-6-2023, ngay sau khi tuyên án sơ thẩm 6 tháng tù cho Thúy, chủ tọa đọc Quyết định của Hội đồng xét xử về việc tạm giam Thúy 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo việc chấp hành án tù.

Như vậy Thúy đã có tổng cộng 5 quyết định tạm giam kể từ ngày 19-2-2023 đến nay.

Như PLO đã thông tin, vào tháng 12-2022, Lại Phương Thúy bị bắt quả tang hai lần đánh bạc ăn tiền. Lần thứ nhất vào ngày 18-12-2022, bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Sau đó, vào ngày 28-12-2022 Thúy bị bắt quả tang đang đánh bạc ăn tiền với số tang vật là 150 ngàn đồng. Do tái phạm hành vi đánh bạc Thúy đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 19-2-2023.

Đến đầu tháng 5-2023, cha Thúy đã có đơn tố cáo đến Công an tỉnh Cà Mau về dấu hiệu đòi tiền để giải quyết cho Thúy tại ngoại. Khi ông không đưa tiền thì có dấu hiệu cố tình tạm giam tiếp kéo dài.

Ông Tài đã cung cấp cho cơ quan chức năng các đoạn ghi âm theo ông là những cán bộ công an và VKS đã nói chuyện với ông về chuyện tiền bạc để cho Thúy được giải quyết tại ngoại. Những bằng chứng ông gửi kèm theo đã đủ cơ sở để Công an tỉnh Cà Mau, Viện kiểm sát tỉnh Cà Mau, Ban phòng chống tham nhũng tỉnh Cà Mau vào cuộc giải quyết đơn của ông theo trình tự giải quyết tố cáo.

