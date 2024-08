Chuyên gia nói gì về nguyên nhân Hà Nội, Thái Nguyên mưa "trắng trời"?

Cũng trong chiều 23/8, Trung tâm Dự báo khí tượng, thuỷ văn quốc gia cảnh báo, trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm, riêng các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Trước đó, vào đêm qua (22/8), Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã trải qua một đêm mưa lớn kèm theo dông và sấm sét dữ dội. Trận mưa này do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao. Mưa lớn khiến Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở phía Bắc bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội, đã ghi nhận hơn 1.000 cú sét. Trong đó, khu vực có sét nhiều nhất gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình. Sấm sét đi kèm với mưa lớn đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hòa Bình bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Sức gió mạnh kèm theo dông lốc đã làm đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường.