Cảnh ô tô ngập lút bánh, phố như sông ở Thái Nguyên

Do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài từ chiều 22/8 đến sáng 23/8, nhiều tuyến đường tại TP. Thái Nguyên đã bị ngập sâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào trưa 23/8 cho thấy, tại khu vực ngã tư San Nền, nước ngập sâu tới 70-80cm, khiến giao thông tê liệt. Người dân phải dùng thuyền để đi lại.

Theo báo cáo của UBND các phường, xã, tính đến 9h cùng ngày, trên địa bàn TP Thái Nguyên có khoảng 6,9ha lúa ở xã Tân Cương bị ngập úng; một số ngầm tràn bị ngập, chỗ sâu nhất là 2m; 3 hộ gia đình tại xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà bị cô lập; khoảng 840m đường dân sinh tại một số phường, xã bị ngập cục bộ.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại một số nơi như: Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến, tường rào của UBND phường Tân Thành, sạt lở đất đồi của một hộ dân.

Tình hình mưa lũ tại Thái Nguyên đang diễn biến phức tạp, người dân cần cảnh giác và chủ động phòng tránh.

Nước ngập cao cả mét so với nền Nhà thuốc Long Châu gần ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên. Ảnh: Vân Trường.

Người dân dùng xuồng di chuyển qua những điểm ngập nước. Ảnh: Vân Trường.

Cảnh sát giao thông đã có mặt từ đêm qua đến sáng nay để phân luồng giao thông, cảnh báo người dân tránh khu vực bị ngập. Ảnh: Vân Trường.

Nhiều tuyến phố tại Thái Nguyên ngập nặng. Ảnh: Vân Trường.

Ô tô bị ngập quá nửa thân xe tại đường Minh Cầu. Ảnh: Vân Trường.

Lực lượng chức năng cánh báo người dân không đi qua khu vực ngập sâu. Ảnh: Vân Trường.

Cơ quan chức năng cảnh báo lũ trên sông Cầu có thể tăng nhanh trong 12-24 giờ tới, gây ngập lụt ven sông, sạt lở bờ sông, ngập úng và ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê. Những nơi như TP Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên và các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Phú Bình đang có mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được trong 12 giờ qua tại một số khu vực: Đồng Quang: 141mm, Sông Cầu: 120,8mm; Tân Long: 107,6mm; Thị trấn Quân Chu (Đại Từ): 107,6mm; Sông Công: 104,8mm; Hoá Thượng (Đồng Hỷ): 102mm.

Dự báo, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20.0 - 40.0mm, có nơi trên 60mm.

