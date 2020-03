Chủ tịch TP.Hà Nội đề nghị hạn chế thăm thân, gửi quà vào trại giam để phòng dịch Covid-19

Thứ Hai, ngày 23/03/2020 21:50 PM (GMT+7)

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tất cả trường hợp thăm thân với người tạm giam, tạm giữ trong giai đoạn này phải giảm. Gửi quà đề nghị gửi tiền, qua tài khoản, cán bộ sẽ có trách nhiệm mua quà cho phạm nhân để trách dịch bệnh lây lan.

Chiều 23/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tiếp tục họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Báo cáo tại cuộc họp, thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã chỉ đạo công an các quận rà soát toàn bộ người nhập cảnh vào thành phố từ 7/3. Đến 11h trưa 23/3, tổng cộng 3.869 trường hợp đã được rà soát, trong đó 1.822 người nước ngoài và 2.383 người Việt Nam.

Số người có biểu hiện ho, sốt đã đưa vào bệnh viện là 64 người, số người cách ly tại cộng đồng là gần 2.800 người, số người xác định dương tính là 4 người.

Trên địa bàn, có hơn 20.100 người Hàn Quốc, hơn 6.600 người Nhật Bản, gần 2.500 người Trung Quốc. Công an thành phố phối hợp với các quận, huyện, thị xã xác định được 785 trường hợp tiếp xúc F1 trên địa bàn, 3.824 trường hợp F2, còn lại là F3 và F4.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo xử lý 60 trường hợp đăng tin, bài sai sự thật lên không gian mạng, xử lý các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực, không chấp hành cách ly theo quy định phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, Công an Hà Nội đã đấu tranh, phòng chống hiệu quả các tổ chức phản động, đối tượng chống phá trên không gian mạng gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm nhập, tấn công vào các website, dữ liệu các cơ quan tổ chức để đánh cắp, phát tán các tài liệu với mục đích xấu.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, việc tăng cường làm việc tại nhà, trực tuyến qua mạng Internet tạo điều kiện nảy sinh tội phạm mạng và đánh cắp các thông tin, tài liệu.

Lãnh đạo công an TP cho biết đã phối hợp với đơn vị chức năng xử lý 160 trường hợp đầu cơ, tăng giá, buôn lậu các vật tư y tế, đã lập hồ sơ xử lý hình sự 3 vụ với 3 đối tượng về các hành vi lừa đảo bán các trang thiết bị y tế.

Về công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân, Công an thành phố chỉ đạo thông báo với người nhà dừng thăm gặp, không mang thực phẩm cho phạm nhân trong thời gian này để hạn chế tiếp xúc. Công an Hà Nội đã đề xuất lên Bộ Công an dừng điều chuyển phạm nhân trừ trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Phát biểu trong cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng tình với sự chuẩn bị của Công an thành phố về việc hạn chế lây nhiễm trong trại giam. Ông Chung yêu cầu tất cả trường hợp bắt giam trong giai đoạn này phải bố trí phòng riêng chứ không giam giữ chung với người ở giai đoạn trước.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu, tất cả trường hợp thăm thân với người tạm giam, tạm giữ trong giai đoạn này phải giảm. Gửi quà thì đề nghị gửi tiền, qua tài khoản càng tốt, cán bộ sẽ có trách nhiệm mua quà cho phạm nhân. Để dịch lây lan vào trại giam là rất nguy hiểm.

