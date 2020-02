Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn "khẩn" về dịch nCoV, cho HS nghỉ đến 16/2

TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu chưa quyết định kéo dài thời gian nghỉ học Trong công văn "khẩn" phát đi cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ngành liên quan trong việc chống dịch nCoV. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu phối hợp với Sở Y tế tăng cường tiêu độc, khử trùng tại các điểm tập trung đông người, nhất là trường học, chợ, siêu thị, bến xe, nhà ga, khu chung cư cao tầng. Ngoài ra, công văn không nhắc tới việc kéo dài thời gian nghỉ học. Còn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Thanh Giang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cho biết, Sở cùng với các ban ngành liên quan và UBND tỉnh vẫn đang theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh nCoV để có quyết định phù hợp. Trong báo cáo vừa gửi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Giang cho biết, nhiều giáo viên mầm non mong muốn cho học sinh tiếp tục nghỉ học. Do đó, trên tinh thần các trường sẽ đi học lại bình thường từ thứ Hai (ngày 10/2/2020), còn khối mầm non được nghỉ. "Hiện, công tác tiêu độc, khử trùng các trường học cả công lập lẫn dân lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành 100%, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Song quyết định cuối cùng sẽ được thông báo chính thức trễ nhất là vào cuối tuần này", ông Giang nói và cho biết trong những ngày qua chỉ những giáo viên được hiệu trưởng nhà trường điều động theo kế hoạch mới phải đến trường.