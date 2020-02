Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nói gì về vụ điều chuyển giám đốc bệnh viện vì lơ là chống dịch?

Thứ Ba, ngày 11/02/2020 00:30 AM (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã giao Sở Nội vụ kiểm tra lại đúng quy trình, giao Sở Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá kỹ lại quyết định tạm điều động Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Trong những ngày qua, dư luận tại Đắk Nông đang xôn xao về quyết định tạm điều chuyển công tác đối với ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Theo đó, có ý kiến cho rằng quyết định của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cho thấy sự cương quyết của tỉnh trong công tác phòng chống dịch thì cũng có những ý kiến cho rằng đây là một quyết định vội vàng.

Quyết định tạm điều động Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông

Liên quan đến vấn đề này, chiều 10/2, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết sáng cùng ngày đã giao Sở Nội vụ kiểm tra lại đúng quy trình. Đồng thời, giao Sở Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá kỹ lại việc này cho công khai, minh bạch.

Theo ông Nguyễn Bốn, sáng nay ông đã chỉ đạo làm kỹ lại việc này, xem đối chiếu với các quy định của pháp luật. Đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế. Xem lại Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đã có phương án gì, thời điểm ban hành là bao giờ. "Nếu trách nhiệm của anh Bình thì phải để anh ấy thấy khuyết điểm, trong trường hợp vội vàng quá thì phải xử lý lại"- ông Bốn nói.

Ông Nguyễn Bốn cho biết thêm trong tình hình hiện nay, việc chống dịch như chống giặc. Ban chỉ đạo kiểm tra cảm thấy không ổn thì phân công người khác làm cho ổn. Nếu quyền lợi của anh Bình bị ảnh hưởng thì xử lý sau. "Bây giờ dân là chính. Chúng tôi không phải vì một người mà vì rất nhiều người dân ở đây. Tôi chỉ đạo không cách chức hay đặt vấn đề gì hết, chỉ tạm thời điều chuyển để thực hiện công tác chống dịch cho ổn định đã" – Chủ tịnh UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 8/2, UBND tỉnh Đắk Nông đã công bố quyết định tạm thời điều động ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đến công tác tại Sở Y tế. Nhiệm vụ cụ thể của ông Bình sẽ do Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông phân công. Đồng thời quyết định giao ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách, điều hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông từ ngày 7/2.

Quyết định này được bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ký ngày 7/2, sau khi xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại tờ trình cùng ngày.

Theo quyết định điều chuyển ông Bình: "Lý do: Chưa thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông do các cấp giao trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra".

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Trần Thanh Bình cho biết sẽ chấp hành quyết định của tỉnh nhưng sắp tới sẽ có kiến nghị về việc này. Ông Bình cho rằng trước khi tỉnh ra quết định tạm điều chuyển, ngày 5/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 13 về việc phòng, chống dịch viêm nhiễm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, không lơ là phòng, chống dịch bệnh.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/chu-tich-ubnd-tinh-dak-nong-noi-gi-ve-vu-dieu-chuyen-giam-doc-benh-vi...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/chu-tich-ubnd-tinh-dak-nong-noi-gi-ve-vu-dieu-chuyen-giam-doc-benh-vien-vi-lo-la-chong-dich-20200210195937631.htm