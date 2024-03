Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch QH Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn

Tại hội đàm sau lễ đón, nhấn mạnh đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan sau 14 năm, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng trong ASEAN của Phần Lan. 50 năm qua, kim ngạch thương mại hai nước có sự gia tăng lớn.

Ông Jussi Halla-aho cho biết Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) đã được Quốc hội Phần Lan phê chuẩn. Cùng với đó, Phần Lan còn có riêng một Hiệp định bảo hộ đầu tư sản phẩm với Việt Nam. Hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác, trong đó có lĩnh vực năng lượng, công nghệ thông tin, giáo dục…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan; hài lòng nhận thấy hợp tác hai nước phát triển tích cực, đặc biệt về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo…

Theo Chủ tịch Quốc hội, kim ngạch song phương gần 380 triệu USD năm 2023 còn khiêm tốn so với tiềm năng; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác thương mại, mong Phần Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Phần Lan (sản phẩm sắt thép, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng, hàng dệt may và nguyện phụ liệu dệt, may, da giày...).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho. Ảnh: Quochoi.vn

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước được duy trì tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương hai nước; ủng hộ và tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp, địa phương hai nước; hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý tạo thuận lợi cho hợp tác giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp hai nước.

Cùng với đó tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ, tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP)...

Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về đẩy mạnh hợp tác giáo dục hai nước, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan cho biết Việt Nam được chọn là quốc gia ưu tiên trong chương trình thúc đẩy nhân tài của Phần Lan. Hơn 2.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Phần Lan là số lượng sinh viên nước ngoài lớn nhất tại Phần Lan. Cùng với đó, hơn 10.000 người Việt Nam ở Phần Lan là cộng đồng được coi trọng, đánh giá cao bởi sự cần cù, chịu khó và chân thành.

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan bày tỏ mong muốn sự hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Helsinki, Phần Lan sẽ sớm được triển khai. Hai bên đang hướng tới cân nhắc, xem xét để ký bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Bộ Tư pháp hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan mong muốn cơ quan hữu quan hai bên thảo luận tìm cách giải quyết những vướng mắc để thúc đẩy Quỹ hỗ trợ đầu tư công của Phần Lan tại Việt Nam. Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sẽ chỉ đạo các Ủy ban của Quốc hội sớm làm việc với các Bộ, ngành hữu quan của Việt Nam tìm cách tháo gỡ khó khăn về thủ tục trong triển khai Quỹ này.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho và Đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai.

Theo chương trình, tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì chiêu đãi chính thức Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho và Đoàn thăm chính thức Việt Nam.

