Chủ tịch phường Sóc Trăng: Vụ khiêng quan tài có người sống đi giữa phố, dấu hiệu gây rối trật tự công cộng

Liên quan đến clip khiêng quan tài có người sống bên trong đi giữa phố gây xôn xao dư luận vài ngày qua, sáng 7/6, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Huỳnh Đức Dũng - Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết, công an phường đã làm việc với nhóm người khiêng quan tài nói trên.

Nhóm người khiêng quan tài đi trên đường ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Ảnh: Cắt từ clip của người dân

"Công an đã làm việc với nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong đi giữa phố. Bước đầu xác định, vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, cũng trong sáng cùng ngày, công an và các đơn vị có liên quan đã họp giải quyết vụ nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong đi giữa phố. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Sau khi có kết luận sẽ thông báo cho cơ quan báo chí.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một buổi tiệc sinh nhật được cho là tổ chức trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng. Buổi tiệc được dựng rạp ngoài trời, có đông người tham dự cùng âm thanh công suất lớn.

Trong buổi tiệc này có xuất hiện quan tài, trống, đội kèn tây, bàn phúng điếu, di ảnh, người đeo tang... Khi cắt bánh kem, đội kèn tây nổi nhạc đưa tiễn, đốt vàng mã.

Đáng chú ý, một chiếc quan tài được đặt giữa khu vực tổ chức tiệc. Ba người gồm 2 nam và 1 nữ lần lượt nằm vào bên trong quan tài để đùa giỡn. Sau đó, nhiều người cùng khiêng quan tài ra giữa đường, vừa di chuyển vừa nhảy múa trong tiếng nhạc lớn.

Một số đoạn clip còn ghi lại cảnh người nằm trong quan tài bật dậy, múa theo nhạc. Sự việc thu hút đông người dân hiếu kỳ đứng xem, dùng điện thoại ghi hình và phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Các đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận. Nhiều người xem tỏ ra bất bình trước hành động phản cảm nêu trên.