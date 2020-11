Chờ ý kiến Bộ Công thương để ngăn dòng thủy điện Rào Trăng 3 tìm người mất tích

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020 16:00 PM (GMT+7)

Sau khi có kết quả kiểm tra, thẩm định từ Bộ Công thương, nếu công trình bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế sẽ tiến hành chặn dòng tại đập bê tông thủy điện Rào Trăng 3, cắt nước đổ về hạ lưu nhằm phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong giai đoạn 4.

Tại cuộc họp bàn phương án triển khai tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người nhà các nạn nhân còn mất tích diễn ra tối 26/11 tại Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, đã có nhiều ý kiến đề xuất chặn dòng tại đập bê tông thuộc công trình xây dựng thủy điện Rào Trăng 3 nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn trong giai đoạn mới.

Khoanh vùng bước 1 trong quá trình tìm kiếm giai đoạn 4.

Theo đề xuất của đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, UBND tỉnh cần xem xét đề nghị Bộ Công thương kiểm tra, thẩm định nhanh vấn đề chất lượng, độ an toàn của công trình dự án thủy điện Rào Trăng 3. Sau khi có kết quả kiểm tra, thẩm định, đánh giá, nếu công trình bảo đảm các yếu tố kỹ thuật, an toàn, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế sẽ tiến hành chặn dòng thủy điện Rào Trăng 3, cắt nước đổ về hạ lưu phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

“Việc ngăn đập tại vị trí này sẽ an toàn. Còn nếu đắp đập tạm thì lực lượng thi công ở phía dưới sẽ rất nguy hiểm. Vì lưu lượng nước ở đây rất lớn, không thể đắp đập và dẫn dòng, do hai bên là vực núi rất là cao, không có chỗ để dẫn dòng”.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, đề xuất chặn dòng tại đập thủy điện Rào Trăng 3 phục vụ tìm kiếm cứu nạn.

Ông Thừa phân tích, khi ngăn dòng ở đập thủy điện Rào Trăng 3, khu vực vực tìm kiếm bên dưới sẽ được chia từng đoạn. Phía trên đập sẽ bố trí lực lượng cảnh giới để sẵn sàng cảnh báo cho các đơn vị làm nhiệm vụ. Lúc đó, mới có thể thi công, tìm kiếm một cách an toàn và hiệu quả.

Ông Thừa cho biết thêm, trong giai đoạn 3, lực lượng cứu hộ vừa đắp đập, vừa chuyển nước sang dòng mới. Khu vực bị tách nước khoanh vùng tìm kiếm luôn có 4 máy bơm công suất lớn làm việc, tuy nhiên, hút xong lại có nước từ dưới lòng suối rò dâng lên. Đây sẽ là khó khăn lớn trong giai đoạn 4 nếu không chặn dòng ở đập thủy điện.

Lực lượng chức năng cho rằng, nguy cơ sạt lở tại khu vực Rào Trăng rất cao, lưu tốc nước trên dòng sông này rất lớn sẽ rất khó khả thi nếu đắp một con đập tạm ngăn hẳn nước để tìm kiếm cứu nạn.

“Trong giai đoạn 4, đề nghị UBND tỉnh TT-Huế cùng Bộ Công thương kết hợp kiểm định lại độ an toàn của đập phía trên. Nếu được thì kết hợp vừa ngăn đập, vừa thi công tìm kiếm bên dưới”, ông Thừa đề xuất.

Theo phân tích từ các cơ quan chức năng tham gia cứu hộ cứu nạn tỉnh TT-Huế, với lưu tốc nước sông Rào Trăng lớn như hiện nay, việc đắp đập tạm để ngăn nước là không khả thi, do không có vùng chứa đạt dung tích vài triệu mét khối để giữ nước trong khoảng thời gian vài ngày. Do đó, việc chặn dòng đập thủy điện Rào Trăng 3 là khả thi nhất, với điều kiện được Bộ Công thương thẩm định bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn sau sự cố sạt lở vừa qua.

Từ đề xuất của lãnh đạo Công an TT-Huế cũng như những ý kiến khác, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cơ bản đồng tình với phương án và giải pháp này.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng tình với phương án và giải pháp chặn dòng tại đập thủy điện Rào Trăng 3.

“Đập này là đập bê tông, cao 37 mét rất kiên cố, có khả năng chứa được 6 triệu m3 nước. Chỉ có đập kiên cố mới chứa hết lượng nước như vậy. Theo tôi, đến giờ này, phương án đề xuất là phải hoàn thiện cái đập này. Với con đập này, chúng ta sẽ có 7 ngày giữ được nước chảy về hạ lưu trong điều kiện tạnh mưa, lưu tốc 10m3/s, phục vụ thi công tìm kiếm bên dưới. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa ra những phương án cụ thể, thậm chí là đưa ra những khoảng thời gian, và sau này đương nhiên sẽ thông báo đến người nhà nạn nhân. Chứ không hề có ý gì là chần chừ, hay không đưa ra kế hoạch thực hiện. Nếu có thể, chúng ta càng đưa ra phương án, giải pháp càng sớm càng tốt”, ông Phương cho biết.

