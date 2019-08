Chính quyền nói gì vụ nữ trưởng công an phường xô xát với người đi chợ?

Thứ Bảy, ngày 31/08/2019 21:30 PM (GMT+7)

Trong lúc mua đồ, bà Liễu bị nữ Trưởng công an phường ở Cần Thơ đến ngăn cản, đôi bên lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát.

Ông Nguyễn Văn Tấn, Chủ tịch UBND phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thông tin vụ việc

Ngày 31/8, liên quan thông tin nữ Trưởng công an phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xảy ra xô xát với người dân, lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ việc.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Tấn, Chủ tịch UBND phường An Cư thông tin, từ năm 2013, quận và UBND TP đã thống nhất xây dựng chợ An Cư để bố trí, sắp xếp di dời những hộ kinh doanh mua bán ở chợ tự phát Cả Đài trên đường Mạc Đỉnh Chi, Đề Thám. Địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền đối với người dân trong quá trình thực hiện. Đến thời điểm này, 27 hộ mua bán trên đường Mạc Đỉnh Chi đã di dời, chỉ còn lại 2 hộ, trong đó có hộ của bà Nguyễn Thị Hồng Thắm (phường An Cư).

Ngày 28/8, lực lượng đang làm nhiệm vụ bao gồm các ban ngành đoàn thể của phường, trong đó có Trung tá Mai Phương Trang, Trưởng công an phường An Cư; bà Trần Thu Thảo, cán bộ Công an phường và bà Bùi Thị Lan Hương, trưởng khu vực 4, phường An Cư đến khu vực chợ Cả Đài để làm công tác trật tự.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Tấn, trong lúc lực lượng làm nhiệm vụ ở sạp bán đồ của bà Thắm, bà Tăng Chí Liễu (ngụ phường An Cư) đến đây để mua đồ và đã có lời lẽ không hay đối với lực lượng. Khi đó, Trưởng công an phường mới đến nhắc nhở. Theo phản ánh lại, bà Liễu đã quay lại tấn công đồng chí Trưởng Công an phường.

“Trong quá trình cản 2 chị này tấn công lực lượng công an, đồng chí Thảo bị túm tóc kéo xuống đánh. Khi đó, chị này mới la lên là công an đánh dân. Chính vì thế, tự nhiên rất nhiều người kéo đến, làm náo động”, Chủ tịch UBND phường An Cư thông tin và khẳng định toàn bộ hình ảnh hiện nay có được không có hình ảnh nào thể hiện sự xô xát, công an đánh dân. Thông tin đưa ra không đúng sự thật làm mất uy tín của các ban, đoàn thể phường cũng như mất hình ảnh lực lượng công an.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ

Tại buổi họp báo, các báo đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc lập lại trật tự vỉa hè, di dời người dân tại khu vực nói trên vào chợ An Cư đã vấp phải phản ánh của người dân. Trong đó, có việc lực lượng làm nhiệm vụ đã “tuyên truyền” người dân không mua hàng ở những hộ không thực hiện việc di dời, thậm chí dàn hàng ngang không cho người dân vào mua đồ; kết quả xác minh vụ xảy ra xô xát với bà Liễu ?...

Trước những câu hỏi của các phóng viên, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, buổi làm việc ngày hôm nay là để xác định lại thông tin với các cơ quan báo chí về vụ việc xảy ra. Chuyện phân tích đúng sai, ai làm như thế nào thì UBND quận đã có chỉ đạo các đơn vị có liên quan, trong đó chủ chốt là Công an quận Ninh Kiều tiến hành xác minh, khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể.

Ảnh cắt từ clip

Trước đó, báo chí đưa tin, khoảng 9h ngày 28/8, bà Liễu đến chợ Cả Đài mua cá ở chỗ bán hàng của bà Thắm.

Khi bà Thắm giao cá thì nhóm cán bộ gồm: Trung tá Mai Phương Trang, bà Trần Thu Thảo và bà Bùi Thị Lan Hương đã đến ngăn cản không cho mua vì lực lượng chức năng đang vận động những hộ bán cá thịt chuyển đổi sang rau cải, trái cây hoặc vào chợ An Cư để bán.

Sau đó, giữa bà Liễu và nữ trưởng công an phường đã có lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát.