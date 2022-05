Chính quyền nói gì về việc chậm tìm kiếm cháu trai bị mẹ khai tử khi còn sống?

Lãnh đạo phường - nơi cấp giấy khai tử cho cháu bé 3 tuổi khi còn sống - cho rằng người mẹ không hợp tác nên quá trình giải quyết chậm, khiến gia đình bức xúc.

Sáng 24-5, ông Phạm Đình Trung, Chủ tịch UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi tìm thấy cháu N.H.L. (SN 2019 - bị mẹ khai tử khi còn sống), hôm nay phường sẽ tiến hành các thủ tục để hủy giấy khai tử cho cháu.

Hai bên thỏa thuận giao cháu N.H.L. cho anh Nguyễn Thế Dũng chăm sóc

Cũng theo ông Trung, cùng với đó, phường sẽ lập hồ sơ để xử lý người mẹ vì đã có hành vi "làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đang sống" theo quy định pháp luật. "Sau khi hoàn tất các bước trên, phường sẽ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan khi cấp giấy khai tử cho cháu L." - ông Trung nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên vì sao sự việc xảy ra nhiều ngày nhưng cơ quan chức năng chậm giải quyết để người nhà bức xúc kéo lên phường mới giải quyết, ông Trung cho hay chị T.T.N.P. (SN 1990 - mẹ cháu L.) có hộ khẩu thường trú tại phường Tân An nhưng tạm trú tại phường Tân Lợi. Sau khi xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Thế Dũng (SN 1981, cha cháu L.) làm đơn trình báo lên Công an phường Tân Lợi. Đến ngày 20-5, phường Tân Lợi mới có văn bản thông báo qua phường Tân An. Sau khi nhận văn bản, ông Trung đã chỉ đạo Công an phường Tân An phối hợp với Công an phường Tân Lợi để giải quyết. "2 ngày sau đó, chị P. không hợp tác, trốn tránh. Đến ngày 23-5, tôi đã gọi điện động viên và chị P. đã nhận thấy sai phạm nên ra Công an phường Tân Lợi làm việc và khai báo chỗ gửi cháu L." - ông Trung nói.

Hàng chục người nhà của anh Dũng kéo lên cơ quan chức năng gây áp lực đi tìm cháu L.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thế Dũng cho biết ngày 15-5, anh và mẹ vợ cũ vào Công an phường Tân Lợi trình báo việc vợ cũ làm giấy khai tử cho con và không thấy con ở đâu. Đến ngày 16-5, Công an phường Tân Lợi đã mời vợ cũ anh lên làm việc. Tiếp đó, ngày 17-5, anh và mẹ vợ cũ vào Công an phường Tân An trình báo vụ việc. "Suốt nhiều ngày sau đó, trong khi gia đình lo lắng nhưng cơ quan chức năng không có biện pháp tìm kiếm cháu. Do vậy, ngày 23-5, hàng chục người nhà của tôi đã tới 2 phường gây áp lực, lúc này cơ quan chức năng mới chịu đi tìm cháu L." - anh Dũng nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 11-5, chị P. đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu L. Chị P. khai cháu L. mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Dù cháu đang còn sống nhưng UBND phường Tân An vẫn cấp giấy khai tử cho cháu L.

Chiều 23-5, sau khi hàng chục người nhà của anh Dũng tới gây áp lực, lực lượng công an mới dẫn đi tỉnh Đắk Nông và đưa cháu L. về. Tối cùng ngày, tại Công an phường Tân An, 2 bên đã thỏa thuận giao cho L. cho anh Dũng chăm sóc.

