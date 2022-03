Chìm tàu 17 người chết ở Hội An: Vì sao sau nửa tháng vẫn chưa khởi tố?

Vụ chìm tàu 17 người chết ở Hội An xảy ra hôm 26/2, đến nay đã nửa tháng nhưng cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vẫn chưa khởi tổ vụ án.

Chiều 11/3, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đến thời điểm này Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chìm tàu Qna-1152- Phương Đông 05 làm 17 người chết ở Hội An xảy ra vào ngày 26/2.

"Đến thời điểm này, công tác giám định vỏ con tàu Qna-1152 vẫn đang được thực hiện, chưa có kết quả cụ thể. Đến nay cơ quan điều tra chưa thể khởi tố vụ án vì chưa đủ cơ sở, căn cứ", Đại tá Lai nói.

Đến ngày 11/3, việc giám định vỏ tàu gặp nạn hiện vẫn chưa có kết quả cụ thể

Liên quan thông tin cảnh báo thời tiết trên biển vào thời gian xảy ra vụ chìm tàu khiến 17 người chết ở biển Cửa Đại, Đại tá Lai cho hay: "Hiện cơ quan điều tra có thông tin các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết vào thời gian xảy ra vụ tai nạn chìm tàu và sẽ tiến hành điều tra, làm rõ nội dung này".

Trong chiều 11/3, điều tra viên Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã liên hệ với PV Báo Giao thông đề nghị cung cấp những thông tin và bài viết liên quan đến các bản tin cảnh báo thời tiết trên biển nói trên.

Thời gian qua, sau vụ tai nạn chìm tàu làm 17 người tử nạn ở Hội An, một trong những vấn đề dư luận quan tâm là việc cơ quan khí tượng thủy văn cho biết đã có cảnh báo về thời tiết nguy hiểm vào lúc 4 giờ ngày 26/2 (trước thời điểm xảy ra vụ lật tàu 17 người chết).

Trong đó, dự báo gió vùng biển Quảng Nam cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6 (quá giới hạn cho phép hoạt động của tàu cao tốc QNa 1152, tối đa cấp 5-NV) song không hiểu sao các tàu chở khách tuyến Hội An- Cù Lao Chàm vẫn được phép hoạt động.

Tiếp nhận thông tin từ Báo Giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết sẽ chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

Khoảng 15h30 chiều 26/2, tàu cao tốc Phương Đông chở theo 39 người từ Cù Lao Chàm vào đất liền. Khi đến vùng biển Cửa Đại (cách bờ khoảng 2km) thì bị lật. Hậu quả, 13 người đã tử vong, 4 người mất tích.

Các nạn nhân tử vong được lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường gồm: Dương Thị Khánh Dương (SN 1998, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Khiêm (SN 1982, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Đỗ Thị Bích Hảo (SN 1983, Công ty May quân đội X20), Đặng Mai Phương (SN 1984, Công ty May quân đội X20), Dương Văn Minh (SN SN 1976, thuộc Công ty May quân đội X20), Nguyễn Văn Hưng (SN 1980, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Trịnh Thị Minh Nguyệt (SN 2005, trú tại Đông Anh, Hà Nội), Ngô Thị Oanh (SN 1982, trú tại Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội), Ngô Huy Hoàng (2007), Ngô Thị Nga (SN 1988, trú tại Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thị Kim Lan (SN 1973, trú quận Gò Vấp, TP.HCM), Nguyễn Thị Thu Lan (SN 1978, trú tại phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM), Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1971, trú quận Gò Vấp, TP.HCM). Các nạn nhân thuộc nhóm của Dương, Hùng, Oanh.

4 nạn nhân mất tích gồm Nguyễn Minh Quang (SN 2019), Ngô Huy Hiếu (SN 2010), Nguyễn Mai Anh (SN 2019, cùng trú tại Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Giản Đơn (SN 1998, trú tại Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội).

Trong ngày 28/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng là cháu Nguyễn Minh Quang và cháu Nguyễn Mai Anh. Trước đó, thi thể các nạn nhân Ngô Huy Hiếu và Nguyễn Thị Giản Đơn cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

