Chiêu trò khiến nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 170 tỉ đồng

Ngày 1-4, một nguồn tin xác nhận tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân, đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý.

Ảnh minh hoạ

Liên quan vụ việc trên, Tỉnh ủy Đồng Nai đã yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn báo cáo về vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo.

Theo thông tin ban đầu, nhóm lừa đảo dùng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật nói bà Hương "vướng" đến pháp luật.

Tiếp đó, nhóm lừa đảo yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào. Sau đó, nhóm này xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của bà Hương. Số tiền bà Hương bị lấy đi hơn 170 tỉ đồng.

Trước đó, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức ngày 26-3, đại diện Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị "bốc hơi" số tiền lớn trong tài khoản.

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra "khi có kết luận sẽ công bố".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]