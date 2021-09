Chiến sỹ Cảnh sát cơ động nén đau, tổ chức tang lễ muộn cho cha

Chủ Nhật, ngày 19/09/2021 07:48 AM (GMT+7)

Ngày 18/9, tại tư gia ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Binh nhất Lê Duy Hưng, chiến sỹ Đội Đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Nam Bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã cùng gia đình tổ chức lễ tang muộn cho cha là ông Lê Trương Dũng, hưởng dương 51 tuổi.

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 5/9, trong khi tăng cường Công an tỉnh Bình Dương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và phòng, chống dịch, chiến sỹ Lê Duy Hưng đau đớn khi nhận được tin cha qua đời do nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Mặc dù khoảng cách từ địa bàn làm nhiệm vụ ở huyện Bàu Bàng về gia đình anh chỉ 20km nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và mẹ anh cũng đang nhiễm virus SARS-Cov-2 (cách ly tại nhà), dù rất muốn về chịu tang nhưng anh Hưng phải nén đau thương, không thể trở về gia đình.

Thượng tá Đặng Tuấn Anh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ thay mặt đơn vị viếng và chia buồn cùng gia đình.

Lúc này, giúp anh vơi bớt mất mát chính là sự quan tâm, động viên của Đảng ủy, Ban Chỉ huy, CBCS Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ và Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Binh nhất Lê Duy Hưng đã nén nỗi đau mất cha, tiếp tục ở lại địa bàn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT.

Đến nay, tình hình dịch bệnh đã tạm lắng, mẹ cũng âm tính với SARS-Cov-2 sau thời gian cách ly, điều trị, được sự đồng ý của lãnh đạo các cấp, đồng chí Lê Duy Hưng đã trở về gia đình lập bàn thờ cho cha.

Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ mong gia đình vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Sáng cùng ngày, Thượng tá Đặng Tuấn Anh, Trung đoàn trưởng đã thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ cùng đại diện chỉ huy các cấp đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình; động viên gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống...

