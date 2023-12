Chiêm ngưỡng cây sao cát "ngàn năm tuổi" quý hiếm suýt bị đốn hạ

Ngày 24-12, ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô (Kon Tum), xác nhận có một “đại lão mộc” ngàn năm tuổi quý hiếm thuộc lâm phần của công ty đang quản lý, được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt.

Cây sao cát "ngàn năm tuổi" tại xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô. Ngày 20-12, gần trăm hộ dân tụ tập dưới gốc cây sao cát, thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô. Ảnh: TC.

Cây gỗ ngàn năm tuổi này là cây sao cát, có đường kính thân hơn bốn mét, cao hơn 35 mét ở thôn Đăk Chờ (xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô –thuộc lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 281 lâm phần do công ty quản lý).

“Đây là cây gỗ rất quý hiếm, có đường kính lớn cho đến nay vẫn còn tồn tại, sinh trưởng tốt. Đường kính thân hơn bốn mét, khoảng 10 người ôm mới xuể. Lâu nay, cây này được người dân, chính quyền địa phương và công ty bảo vệ nghiêm ngặt. Hình ảnh cây sao sừng sững là biểu tượng sống động cho việc giữ rừng ở đây”, ông Chung nói.

Cây có đường kính bốn mét, cao 35 mét... phải 10 người lớn ôm mới bao hết thân cây. Ảnh: TC

Theo ông Chung, cho đến nay vẫn chưa có đơn vị nào đo, kiểm tra, phân tích tuổi thật sự của cây sao cát này. Ước tính, giải tích sinh trưởng từ tâm cây ra hơn 2.000 ly, về năm tuổi thật sự từ 250 năm trở lên. Người dân nhiều thế hệ vùng này quen gọi là cây sao ngàn năm tuổi.

Mới đây (ngày 20-12), gần trăm hộ dân của sáu xã, gồm Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga, Đăk Trăm (huyện Đăk Tô), xã Đăk Tờ Can, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao (huyện Tu Mơ Rông) và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô tụ tập về dưới gốc cây này, hoàn thành ký biên bản cam kết bảo vệ rừng. Cây sao cát là minh chứng sinh động cho cam kết.

Từ nhiều năm qua, cây sao cát này được người dân, chính quyền địa phương và công ty bảo vệ tuyệt đối, không bị xâm hại. Người dân thường xuyên tổ chức các nhóm tuần tra, bảo vệ cây 24/24, tránh kẻ xấu nhòm ngó.

Cách đây 30 năm, cây này suýt bị đốn hạ nhưng do cây quá to, không thể kéo ra khỏi rừng nên may mắn thoát chết và được bảo vệ an toàn cho đến nay. Nay hai vết sẹo vẫn còn lộ rõ. Ảnh: TC.

Ông Chung cho biết, cách đây hơn 30 cây sao cát này suýt bị cưa hạ. Thời điểm đó, công nhân khai thác gỗ đã cắt vào hai cạnh của cây nhưng do cây quá to, không thể đưa ra khỏi rừng nên việc này dừng lại. Hiện tại, quanh cây vẫn còn hai vết sẹo lớn.

Trước đây, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô được UBND tỉnh Kon Tum giao quản lý, bảo vệ khoảng 40.000 ha diện tích đất và rừng tự nhiên nằm trải dài trên địa giới hành chính của ba huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông và Sa Thầy. Sau khi tỉnh thu hồi khoảng 16.000 ha, hiện nay công ty còn quản lý khoảng 24.000 ha.

