Những nơi nào có mưa lớn nhất từ đêm nay?

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa có những thông tin dự báo về đợt mưa lớn nhất từ đầu mùa ở miền Bắc.

Theo đó, từ đêm 22/5 đến sáng ngày 24/5, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ chiều tối và đêm 23/5 đến đêm 24/5, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Nhiều khu vực có mưa lớn từ đêm nay.

Trong đó khu vực mưa lớn nhất khả năng xuất hiện ở các tỉnh Nam Sơn La, Hòa Bình, các tỉnh Việt Bắc và Đông Bắc (bao gồm các tỉnh như: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng,...) của Bắc Bộ.

Theo chuyên gia, đáng chú ý cảnh báo trong đợt mưa này là mưa cường xuất lớn trong 1-3h có thể lên đến 100mm, hoặc hơn 100mm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Về những nguy cơ cần đề phòng từ đợt mưa này, ông Hưởng cho biết, lũ lụt, ngập úng đô thị và các vùng trũng thấp; lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Các tỉnh miền Bắc vừa trải qua một đợt mưa lớn nên tại các vùng đồi núi như: Bắc Kạn, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang,… đất đá đã bão hòa nước nên nguy cơ trượt lở đất vẫn ở mức cao, người dân cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở tránh gây thiệt hại về người và tài sản vật chất.

Dông lốc, sét, gió giật mạnh kèm theo mưa đá làm gãy đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà; sét đánh gây cháy nổ hoặc thương vong.