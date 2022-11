Cháy nhà lúc rạng sáng, người phụ nữ và con gái 7 tuổi tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 sáng nay 2/11, tại căn nhà số 103, đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 1, khóm 4, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang xảy ra vụ cháy lớn.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an TP Châu Đốc khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Sau gần 30 phút, đám cháy được khống chế, không cháy lan sang các nhà kế bên.

Được biết, căn nhà trên của ông Lâm T.D. (SN 1958), sinh sống cùng người cháu là chị Thái C.C. (SN 1984) và con gái chị C. là Thái B.T. (SN 2015).

Khi vụ cháy xảy ra, lực lượng làm nhiệm vụ đã phá tường vào bên trong nhà để cứu người và đưa được ông L.T.D ra ngoài an toàn.Mẹ con chị C. được phát hiện đã tử vong.

“Hiện lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, lãnh đạo TP Châu Đốc thông tin thêm.

