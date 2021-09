Chánh thanh tra Sở TN-MT Thái Bình bị khởi tố, điều tra về hành vi làm lộ bí mật nhà nước

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 08:35 AM (GMT+7)

Ông Nguyễn Kiên Cường, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình, bị khởi tố để điều tra về hành vi chuyển 2 văn bản mật cho Vũ Văn Sơn (Sơn "lông"), một trùm giang hồ lộng hành ở Thái Bình.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết sau thời gian mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Kiên Cường (SN 1969, trú phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình ), Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Thái Bình, để điều tra, làm rõ hành vi vô ý làm lộ bí mật Nhà nước, quy định tại khoản 1, điều 338 Bộ luật Hình sự.

Cùng với đó, Công an tỉnh Thái Bình đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Kiên Cường.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 21-9-2020, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Văn Sơn (thường gọi Sơn "lông", 38 tuổi, trú thôn 5, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, theo quy định tại Khoản 3, Điều 337, Bộ luật Hình sự.

Vũ Văn Sơn được biết đến là một trùm giang hồ lộng hành tại khu vực huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Dưới trướng Sơn có khá nhiều đàn em là những đối tượng bất hảo ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Những đối tượng này được Sơn chiêu mộ để tham gia vào các lĩnh vực bảo kê san lấp mặt bằng, buôn bán vật liệu xây dựng…

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9-2020, Vũ Văn Sơn đã có hành vi dùng tài khoản mạng xã hội Zalo được tạo từ sim điện thoại chính chủ có tên "Sơn Lông" để gửi 2 hình ảnh chụp nội dung văn bản thuộc diện mật phát tán, gửi vào nhóm Zalo do Sơn tạo ra và gửi cho một số cá nhân.

Đến ngày 10-6-2021, Vũ Văn Sơn bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, theo quy định tại Khoản 3, Điều 337, Bộ luật Hình sự.

Cũng trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước này, cơ quan điều tra xác định có vai trò tham gia của cán bộ giữ chức vụ thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại tỉnh Thái Bình.

Quá trình đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Thái Bình đã xác định ông Nguyễn Kiên Cường, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình, là người đã có hành vi sử dụng điện thoại di động cá nhân có kết nối internet để chụp ảnh 2 văn bản mật trên, dẫn hậu quả Vũ Văn Sơn (tức Sơn "lông") có được hình ảnh tài liệu mật này để gửi cho nhiều người khác biết.

Được biết, trước thời điểm bị khởi tố, ông Nguyễn Kiên Cường giữ chức vụ Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình, trước đó ông Cường từng có nhiều năm đảm nhiệm vai trò Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai của Sở này.

