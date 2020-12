Cầu sắt bạc tỷ nối 2 quận ở TP.HCM, xóa cảnh “qua sông phải lụy đò”

Thứ Năm, ngày 31/12/2020 13:29 PM (GMT+7)

Sau 9 tháng khởi công, cầu sắt 80 tỷ đồng nối quận 12 và quận Gò Vấp, TP.HCM đã chính thức hoàn thành, giúp người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn.

Ngày 31/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã tổ chức thông xe cầu vượt thép An Phú Đông bắc qua sông Vàm Thuật (nối giữa quận Gò Vấp và quận 12)

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết việc đưa vào khai thác cầu thép An Phú Đông sẽ rút ngắn thời gian đi lại hơn cho người dân giữa quận 12 và quận Gò Vấp. Đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của quận Gò Vấp và quận 12.

Ông Phúc chia sẻ, cầu thép An Phú Đông thay thế cho phà hiện hữu, rút ngắn cự ly đi từ khu vực phường An Phú Đông qua quận Gò Vấp và ngược lại gần 10km, người dân ở đôi bờ không còn cảnh chen chúc đợi phà nữa, tình trạng dồn xe vào giờ cao điểm cũng được giải quyết.

Ông Trường Vàng (89 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ: “Trước đây chưa có cầu, đau ốm qua lại bằng phà rất là khó khăn, bây giờ có cây cầu người dân ở đây rất vui mừng, hy vọng có cầu kinh tế khu vực này sẽ phát triển hơn”.

Công trình cầu sắt An Phú Đông khởi công vào tháng 3/2020. Cầu sắt An Phú Đông sẽ thay cho phà An Phú Đông hiện hữu.

Cầu có kết cấu bằng thép, dài 238 m, rộng 12,5m cho hai làn ô tô và hai lề cho người đi bộ. Dự án có tổng mức đầu tư 79,5 tỉ đồng.

“Trước tôi phải chen chúc chờ phà để qua Gò Vấp. Giờ có cầu rồi nên mọi thứ đều thuận tiện, việc lưu thông sẽ dễ dàng. Nay tôi ra đây chụp mấy tấm hình để làm kỷ niệm ngày đầu đi cầu qua sông”, anh Nguyễn Hoàng Linh ngụ phường An Phú Đông chia sẻ.

Niềm vui của người dân khi có cầu sắt An Phú Đông thay cho phà, hết cảnh “qua sông lụy đò”.

Nguồn: http://danviet.vn/cau-sat-bac-ty-noi-2-quan-o-tphcm-xoa-canh-qua-song-phai-luy-do-502020311213303424.htm