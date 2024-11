Cầu hơn 500 tỷ ở cửa ngõ phía nam TPHCM bao giờ thông xe?

Khi nào “xóa” cầu sắt cũ trên trục đường Lê Văn Lương? Ngoài cầu Rạch Đỉa và Long Kiểng, trên đường Lê Văn Lương - tuyến đường quan trọng nối liền huyện Nhà Bè (TPHCM) và tỉnh Long An, còn 2 cây cầu sắt cũ cần được sớm xây dựng mới. Trong đó, dự án cầu Rạch Tôm trên đường Lê Văn Lương được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư cuối năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 497 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm xây dựng cầu và đường dẫn dài 684 m (phần cầu dài hơn 173 m). Dự kiến dự án sẽ lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2024. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ hoàn thành để khởi công xây dựng công trình trong quý IV/2024. Công trình được thi công trong 2 năm, hoàn thành thông xe cuối năm 2026. Còn cầu Rạch Dơi (nối xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM với xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An), cuối năm 2023, Sở GTVT TPHCM đã đề xuất UBND TP bố trí khoảng 781 tỷ đồng để xây dựng cầu Rạch Dơi trong giai đoạn 2024 - 2028. Theo đó, phần cầu dài khoảng 452m, rộng 15m (phần đường dẫn khoảng 300m, rộng 2m). Trong tổng mức đầu tư dự án đoạn qua TPHCM, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 265 tỷ đồng. Riêng đoạn qua tỉnh Long An khoảng 85 tỷ đồng sẽ do địa phương này thực hiện. Nếu đúng theo kế hoạch đến năm 2028 toàn bộ 4 cây cầu sắt cũ trên đường Lê Văn Lương sẽ được thay thế bằng cầu mới.