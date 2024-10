Diện mạo cao tốc Bến Lức đoạn qua TP HCM sắp thông xe

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 58 km, tổng mức đầu tư 31.300 tỷ đồng, đi qua Đồng Nai, TP HCM và Long An, rộng 24 m với 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 100 km/h. Đây là dự án cao tốc lớn nhất phía Nam giúp liên kết hai vùng Đông và Tây Nam Bộ, giảm ùn tắc cho TP HCM.

Tuyến khởi công năm 2014, dự kiến hoàn thành sau 5 năm, song sau đó gặp khó khăn về chính sách đầu tư, nguồn vốn đã dừng triển khai khi xong 80% khối lượng. Mới đây, một số vướng mắc được giải quyết, các gói thầu của dự án triển khai trở lại. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư) đưa ra thời gian hoàn thành dự án vào năm sau. Các đoạn sử dụng vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ được thông xe trước.

Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP HCM - Trung Lương tại xã Mỹ Yên (Bến Lức, Long An) đã hoàn thiện chờ ngày thông xe. Ngoài kết nối hai cao tốc, nút giao còn liên kết với Vành đai 3 - tuyến đường huyết mạch chạy qua TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, tổng đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng. Đoạn 4 km khi hoạt động giúp ôtô từ quốc lộ 1 vào cao tốc TP HCM - Trung Lương không cần qua nút giao cầu vượt Bình Thuận (đường dẫn cao tốc Trung Lương và đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh) cách đó 5 km, giảm ùn tắc cho khu vực. Hiện, đoạn này hoàn thành các hạng mục như trải nhựa đường, kẻ làn, gắn biển báo, đèn đường...

Đoạn đường dẫn vào nút giao Mỹ Yên được thảm nhựa, kẻ làn đường, lắp đèn chiếu sáng...

Trạm thu phí Mỹ Yên với 10 làn xe tại đoạn đầu cao tốc đang lắp đặt, chuẩn bị đưa vào khai thác.

Hệ thống biển hướng dẫn, biển báo tốc độ trên cao tốc cũng như ở các nhánh rẽ từ quốc lộ 1 vào đã được lắp biển báo hướng dẫn đi lại.

Tại nút giao giữa cao tốc với quốc lộ 1, đảo giao thông đang được hoàn thiện. Các lối ra vào quốc lộ 1 hoàn tất thảm nhựa, đang sơn vạch kẻ đường và xây trạm thu phí.

Trên công trường cao tốc Bến Lức - Long Thành, hàng trăm công nhân thay ca làm việc để kịp tiến độ. Các công nhân lắp hàng rào chắn, biển báo hành lang, kè chống sạt lở bảo vệ cao tốc.

Đầu cao tốc còn hơn 300 m đường thuộc dự án Vành đai 3 do tỉnh Long An thi công vẫn chưa hoàn thiện. Hiện, tỉnh Long An chỉ đạo nhà thầu hoàn thành sớm đoạn này để kết nối đồng bộ các tuyến đường.

Đoạn cao tốc sắp thông xe. Đồ họa: Đăng Hiếu

