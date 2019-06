Cập nhật mới nhất trước phiên xử ông Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô

Thứ Hai, ngày 24/06/2019 19:30 PM (GMT+7)

Hiện tại ông Nguyễn Hữu Linh đang tạm trú tại một căn nhà ờ quận 2, TP HCM và phóng viên đã có thông tin cập nhật mới nhất trước phiên xử ông Linh.

Chiều 24-6, thẩm phán Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án TAND quận 4, TP HCM - chủ tọa phiên xử ông Nguyễn Hữu Linh) xác nhận với phóng viên rằng phiên xử ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) sẽ diễn ra vào sáng 25-6.

Trả lời câu hỏi việc ông Nguyễn Hữu Linh sẽ được xử kín vậy các nhà báo sẽ tác nghiệp như thế nào, thẩm phán Nguyễn Hải Nam cho biết phóng viên các báo đến đưa tin vụ án sẽ được tác nghiệp lúc tuyên án. "Phần làm thủ tục, quá trình xét hỏi là xử kín nên các phóng viên không được tham gia" - thẩm phán Nguyễn Hải Nam nói.

Cũng theo thẩm phán Nguyễn Hải Nam, phiên tòa có sự tham gia của luật sư, bị cáo, hội đồng xét xử, thư ký, đại diện VKSND quận 4 thực hành quyền công tố tại tòa.

Đại diện gia đình bị hại từ chối tham gia và có đơn xin vắng mặt. Đặc biệt, trong phiên xử này, TAND quận 4 triệu tập giám định viên của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP HCM và Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Sở Y tế TP HCM để phục vụ cho công tác xét xử được đảm bảo khách quan, công bằng và nghiêm minh.

Chung cư Galaxy9, nơi xảy ra sự việc

Bị can Nguyễn Hữu Linh bị VKSND quận 4 truy tố tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015" với mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù giam.

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác nhận trước khi vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội thì gia đình bị hại C. (8 tuổi) đã cam kết không yêu cầu xử lý ông Linh. Theo đó, mẹ cháu C. nói rằng đã gặp ông Linh và xác định rằng ông Linh thấy quen, xuất phát từ lòng yêu quý cháu nên ôm hôn cháu chứ không có ý nghĩ xấu.

Cha bị hại C. nói rằng: "Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chúng tôi không thấy tổn hại gì xảy ra cho cháu, đồng thời ông Linh cũng là cha ruột của em T. sống cùng chung cư". Từ đó, cha cháu C. không yêu cầu xử lý ông Linh.

Kết luận giám định ADN số 1.083-2019/AND ngày 16/4/2019 xác định ADN của ông Linh hoàn toàn không hiện diện trên 8 vị trí đưa đi trưng cầu giám định tại các mẫu áo thun, áo đầm của bị hại. Kết luận giám định số 389/PC09-03 ngày 07/5/2019 liên quan đến video cũng xác định cựu Viện phó Đà Nẵng ngoài hành vi "hôn vào má" bị hại thì không còn bất cứ hành vi nào khác.

Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Hữu Linh chỉ thừa nhận hành vi ôm, hôn bé gái. Đặc biệt, ông Linh không thừa nhận hành vi dâm ô vì ông cho rằng chưa đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô theo điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng của VKSND quận 4, khoảng 21 giờ ngày 1-4, cháu C. (8 tuổi) xuống siêu thị của chung cư mua đồ cho mẹ. Sau đó, cháu C. đi thang máy lên nhà và nhờ bảo vệ chung cư quẹt thẻ thang máy giùm.

Lúc này, trong thang máy cũng có người đàn ông (sau xác minh là ông Nguyễn Hữu Linh) đi lên chung. Khi thang máy di chuyển thì cháu C. bị ông Linh ôm.. .Cháu C. sau đó về nhà kể cho mẹ cha nghe. Sau khi nghe con kể lại sự việc, cha cháu C. xuống báo ban quản lý, cùng trích xuất camera thì mời ông Linh xuống làm việc. Lúc này, ông Linh thừa nhận mình là người đàn ông trong clip và khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, CMND số 2003347 cấp vào tháng 10-2007 tại Quảng Nam. Qua làm việc, mẹ cháu C. đồng ý bỏ qua vụ việc và ông Linh về Đà Nẵng vào chiều hôm sau.