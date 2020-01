Cảnh tượng "hiếm thấy" trong đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 ở Hà Nội

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, 5.000 m khiến trung du đồng bằng Bắc Bộ và phía tây Hà Nội có mưa rào, một số nơi có giông. Các tỉnh như Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Nội... đã có mưa đá. Ông Hưởng cho rằng, mưa đá xuất hiện vào thời điểm này là "hiếm chứ không phải chưa gặp" vì thông thường, mưa đá thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa tháng 3-4. Dự báo đêm 30 và sáng mùng 1 Tết, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, tương tác của không khí lạnh và hội tụ gió còn khá mạnh. Vì thế, miền Bắc liên tục mưa rào và giông mạnh, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng cực đoan như mưa đá và giông sét. Từ mùng 1 Tết, miền Bắc và bắc miền Trung sẽ bước vào đợt rét đậm (trung bình ngày 15 độ C trở xuống), miền núi rét hại (trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống), kéo dài khoảng 4-5 ngày. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá, sương muối...