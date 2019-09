Cảnh tượng hãi hùng trên dốc cầu khi xe tải “đại náo”, nhiều người gào thét bỏ chạy

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 12:24 PM (GMT+7)

Nhiều người đi đường gào thét trong hoảng loạn khi chiếc xe tải mất kiểm soát tông dải phân cách rồi lật nhào trên cầu vượt thép ở Sài Gòn.

Tin ngắn Sự kiện:

Sau khi tông dải phân cách, xe tải lao sang làn đường ngược lại lật ngang

Sáng 27/9, xe tải lưu thông trên đường Hồng Bàng hướng về vòng xoay Phú Lâm, khi đổ dốc cầu vượt thép Cây Gõ (đoạn giáp quận 6 và quận 11, TP.HCM) thì bất ngờ mất kiểm soát tông vào dải phân cách ngăn giữa hai làn đường.

Phương tiện sau đó lao sang làn đường ngược lại va trúng 2 xe máy rồi lật ngang. Thời điểm này rất nhiều người đi xe máy gào thét tăng ga tháo chạy trong hoảng loạn.

Phương tiện chỉ dừng lại khi đâm vào lan can cầu

Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy cùng tài xế và phụ xe tải bị thương nặng được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó, cô gái chạy xe máy biển số Tây Ninh bị thương rất nặng do kẹt giữa xe tải và thành cầu vượt.

“Xe tải chao đảo lật ngang và trượt dài trên mặt mặt cầu. Chiếc xe sau đó đâm vào lan can cầu mới dừng lại, một cô gái trẻ bị mắc kẹt giữa thành cầu và xe tải gào khóc dữ lắm. Cũng may, xe tải sau khi đâm vào lan can cầu thì dừng lại, nếu xe rơi xuống đường bên dưới hậu quả sẽ rất thảm khốc”, anh Nguyễn Tứ người chạy xe ôm gần khu vực cầu vượt chia sẻ.

Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.

Cô gái đi xe máy bị thương nặng khi bị kẹt giữa thành cầu và xe tải

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng