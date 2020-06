Cảnh sát khu vực ở Hà Nội vẫn tuần tra bằng xe đạp

Thứ Hai, ngày 15/06/2020 08:14 AM (GMT+7)

Lực lượng công an, dân phòng nhiều phường của Hà Nội vẫn hàng ngày sử dụng xe đạp tuần tra từng ngõ, ngách trên địa bàn.

Tổ công tác cảnh sát khu vực và dân phòng tuần tra bằng xe đạp tại khu vực cụm dân cư phường Kim Giang

Hình ảnh này còn đem lại cảm giác thân thiện, gần gũi đối với người dân.

Tối 11/6, Tổ công tác gồm 4 dân phòng và 2 cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Kim Giang, quận Thanh Xuân bắt đầu tuần tra bằng xe đạp đến ngách 460/37 đường Khương Đình. Tại đầu ngách, thấy một chiếc xe máy dựng trước cửa nhà nhưng chìa xe vẫn cắm trong ổ, Thượng uý Đỗ Văn Mạnh, cán bộ Công an phường dừng xe đạp, gọi chủ hộ nhắc nhở để tránh mất cắp.

Thượng uý Mạnh tiếp tục đạp xe vào sâu trong ngách, nhìn thấy căn nhà chưa khóa cửa nhưng phòng khách không thấy có người, Thượng uý Mạnh lại cất tiếng gọi chủ nhà để cảnh báo, phòng kẻ gian đột nhập.

Thượng uý Mạnh cho biết, do được phân công quản lý địa bàn cụm dân cư số 7 phường Kim Giang là địa bàn có nhiều ngõ, ngách nhỏ hẹp, nên hàng ngày để đi thực tế địa bàn, anh thường đi xe đạp cho thuận tiện.

Tương tự, Thượng uý Nguyễn Văn Kha, Công an phường Kim Giang được phân công làm cảnh sát khu vực quản lý địa bàn cụm dân cư số 4 cho biết: “Chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm tình hình, nhắc nhở cư dân. Đi xe đạp, nhất là trong ngõ nhỏ sẽ tiện lợi, muốn dừng xe đạp cũng rất nhanh, không phải tắt máy rồi lại nổ máy như đi xe máy. Hơn nữa, đi tuần tra vào ban đêm trong ngõ ngách, đi xe đạp sẽ không gây tiếng ồn”.

Trung tá Hà Vô Tư, Phó trưởng Công an phường Kim Giang cho hay, việc tuần tra bằng xe đạp có nhiều lợi thế, bởi xe đạp là phương tiện sạch, không gây tiếng ồn, gọn nhẹ nên rất phù hợp với việc tuần tra liên tục vào ngõ, ngách nhỏ. Cảnh sát khu vực là người bám địa bàn thường xuyên, liên tục nên đi xe đạp rất phù hợp. Hình ảnh các cảnh sát khu vực trên chiếc xe đạp cũng trở nên thân thiện, gần gũi với người dân. “Qua công tác tuần tra bằng xe đạp tại các khu công trường trên địa bàn, từ đầu năm 2020 lực lượng cảnh sát khu vực và dân phòng đã vận động đưa 10 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc và tự nguyện”, Trung tá Tư thông tin thêm.

Theo Trung tá Vũ Mạnh Hải, Trưởng Công an phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), địa bàn phường Hàng Mã nằm trên phố cổ có nhiều hộ dân sinh sống trong các ngõ, ngách nhỏ. Vì vậy việc tuần tra kiểm soát bằng xe đạp giúp thuận tiện, cơ động. “Ngoài các xe chuyên dùng cảnh sát trật tự gắn loa tuyên truyền các tuyến phố, các cảnh sát trật tự sẽ đạp xe tuần tra, nhắc nhở các hộ buôn bán, kinh doanh không vi phạm trật tự đô thị; vào các ngõ, ngách, khu dân cư để kịp thời nắm bắt tình hình, tuyên truyền các chính sách, chủ trương của thành phố đến nhân dân”, Trung tá Hải nói.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát trật tự, Công an TP Hà Nội, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm mô hình Cảnh sát trật tự Công an phường sử dụng xe đạp chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ từ tháng 8/2015, đến nay đã có 784 chiếc xe đạp đã được Công an phường của các quận, huyện sử dụng. Thực tế cho thấy, công tác tuần tra bằng xe đạp đã mang lại những hiệu quả, giúp cảnh sát trật tự nắm bắt địa bàn chắc hơn; giúp hình ảnh cán bộ, chiến sỹ công an trở nên thân thiện, gần gũi hơn với nhân dân.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/canh-sat-khu-vuc-o-ha-noi-van-tuan-tra-bang-xe-dap-d468831.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/canh-sat-khu-vuc-o-ha-noi-van-tuan-tra-bang-xe-dap-d468831.html