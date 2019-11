Cảnh sát đưa người bán "vé giả" trận Việt Nam - Thái Lan về trụ sở

Thứ Ba, ngày 19/11/2019 13:33 PM (GMT+7)

Sáng 19/11, qua kiểm tra số vé xem trận Việt Nam - Thái Lan của người đàn ông trung niên rao bán trước sân Mỹ Đình (Hà Nội) nghi là giả , cảnh sát đã mời người này về trụ sở để làm rõ.

World Cup 2022 Sự kiện:

Sáng 19/11, trước cổng Sân vận động Mỹ Đình, hàng trăm "cò vé" trận Việt Nam - Thái Lan tấp nập giao dịch mua bán vé xem bóng đá sẽ diễn ra vào lúc 20h cùng ngày. Dân phe sẵn sàng thu mua vé các khán đài để bán lại cho người hâm mộ các tỉnh về thủ đô xem bóng đá.

Trong buổi sáng, một người chuyên thu mua vé đã phát hiện một "cò" khác rao bán những cặp vé có biểu hiện bất thường. Ngay lập tức, hàng chục người vây kín người đàn ông này và báo cảnh sát gần đó.

Tổ cảnh sát trật tự thuộc Công an quận Nam Từ Liêm có mặt sau khi nhận thông báo. Người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, đội mũ grab lập tức bị kiểm tra số vé bị nghi giả. Qua kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện nhiều vé trên tay và các vé khán đài A-B và C-D trong cốp xe máy của người đàn ông trung niên này có dấu hiệu khác lạ so với vé do ban tổ chức phát hành.

Anh M (một trong những người phát hiện) cho hay, qua trao đổi anh phát hiện vé của người đàn ông đội mũ grap có màu sắc khác lạ, nhợt nhạt, không có tem và hình ảnh chìm như vé của ban tổ chức phát hành. "Tôi cảnh báo anh ta đừng bán vé này, người hâm mộ sẽ không vào được sân xem bóng đá. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục rao bán tại các tụ điểm khác trước sân vận động và bị nhiều người khác phát hiện, báo cảnh sát", anh M nói.

Anh M cũng dùng vé thật mình đang có trên tay và sử dụng đèn soi xác định vé thật, vé nghi là giả trước sự chứng kiến của nhiều người và cảnh sát.

Ngạy sau đó, cảnh sát đã thu giữ toàn bộ số vé, xe máy và đưa người đàn ông rao bán vé nghi là giả về trụ sở xác minh, làm rõ thêm.

Cảnh sát mời người này lên xe chuyên dụng về trụ sở công an.

Trận vòng loại 2 World Cup 2022 giữa Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 19/11. Chỉ còn vài giờ nữa bóng sẽ lăn, tuy nhiên cơn sốt vé vẫn đang leo thang từng giờ tại chợ đen. Theo ghi nhận, các cặp vé khán đài A-B hiện đang dao động từ 6-7 triệu/vé (gấp 12-14 lần giá gốc); vé khán đài C-D dao động từ 2,5-3,5 triệu/vé (gấp 10-12 lần giá gốc). Đặc biệt, dân phe hét vé khách mời VIP khán đài A lên tới 7-8 triệu/vé.

Thị trường vé bóng đá tại chợ đen trước cổng sân Mỹ Đình vẫn sôi động nhộn nhịp. Nhiều cổ động viên tại các tỉnh lên liên tục tham khảo giá và cân nhắc trước khi mua.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/canh-sat-dua-nguoi-ban-ve-gia-tran-viet-nam-thai-lan-ve-tru-s...Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/canh-sat-dua-nguoi-ban-ve-gia-tran-viet-nam-thai-lan-ve-tru-so-1488189.tpo