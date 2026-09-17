Cảnh báo mưa lớn, giông lốc trong 3 giờ tới ở Hà Nội
Mây đối lưu đang hoạt động trên nhiều khu vực của Hà Nội và có xu hướng phát triển, dự kiến trong ba giờ tới hàng loạt xã, phường ở Hà Nội tiếp tục mưa lớn.
Đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu, đoạn qua ga Minh Khai ngập sâu khiến giao thông tê liệt ở cả hai chiều ra vào nội đô. Dòng xe ùn tắc chờ đi qua chỗ ngập kéo dài nhiều km.
Đường Cầu Diễn, thuộc quốc lộ 32, lúc hơn 9h hôm nay. Ảnh: Thế Bằng
Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), đến 7h hôm nay mưa lũ làm trên 370 hộ với 2.550 người dân tại các phường, xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Phúc Sơn, Xuân Mai bị ngập, trong đó 122 người phải sơ tán đến nơi an toàn.
Hàng nghìn mét đê, bờ bao bị ngập tràn, trong đó xã Mỹ Đức 1.500 m; xã Xuân Mai 1.200 m đê Bùi 2, đê Đồng Trối; xã Kiều Phú 200 m tuyến bờ bao từ Trường THPT Minh Khai đi thôn Muôn Ro; xã Quảng Bị 100 m.
Bộ đội, dân quân đang hộ đê sông Bùi, đoạn qua Xuân Mai. Ảnh: Nguyễn Linh
Mưa lớn làm mực nước sông, hồ dâng cao. Đến sáng 17/9 mực nước các sông chính như sông Đà, Hồng, Đuống hiện vẫn thấp hơn báo động 1; sông Cầu, Cà Lồ đang dưới báo động 1.
Mực nước sông Tích lên báo động 3 tại trạm Kim Quan và trạm Vĩnh Phúc; sông Bùi lên báo động 3 tại trạm Yên Duyệt; sông Đáy lên báo động 2 tại trạm Ba Thá; sông Nhuệ lên báo động 2 tại trạm Đồng Quan.
Mực nước tại các hồ thủy lợi đang vượt ngưỡng tràn, gồm: Suối Hai, Tân Xã, Xuân Khanh, Đồng Quan, Đền Sóc, Ban Tiện, Kèo Cà, Quan Sơn, Miễu, Văn Sơn, Đồng Sương.
Để ứng phó, các đơn vị thủy lợi đã vận hành hệ thống bơm tiêu. Toàn thành phố hiện đang vận hành 214 trạm, tổng công suất tương ứng trên 3 triệu m3/h.
Nước sông Bùi tràn qua đê ngày 16/9. Ảnh: Nguyễn Linh
Các tuyến đường quanh khu đô thị Nam An Khánh phường Tây Mỗ vẫn ngập 30-40 cm, nhiều xe chết máy.
Đến trường từ 6h45 để đón học sinh, chị Thu Huyền và Thu Phương, giáo viên trường mầm non ở Khu đô thị Nam An Khánh cho biết phụ huynh vẫn phải đi làm nên dù mưa ngập vất vả các cô cũng cố gắng tới trường trông các bé.
Xe cứu hộ ôtô chết máy ở phường Tây Mỗ. Ảnh: Hoàng Giang
Nước lênh láng một góc khu đô thị Nam An Khánh. Ảnh: Hoàng Giang
Chị Thu Huyền và Thu Phương, giáo viên trường mầm non ở Khu đô thị Nam An Khánh đội mưa, đón học sinh đến lớp. Ảnh: Hoàng Giang
Lúc 8h50, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết qua theo dõi ảnh vệ tinh, định vị sét và radar thời tiết, mây đối lưu đang hoạt động trên nhiều khu vực của Hà Nội và có xu hướng phát triển, mở rộng.
Trong khoảng 3 giờ tới, các khu vực Bát Tràng, Long Biên, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Tương Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Kim Liên, Phương Liệt, Định Công, Từ Liêm, Xuân Phương, Sơn Đồng, Dương Hòa, Hát Môn, Hương Sơn, Mỹ Đức... có khả năng xuất hiện mưa rào và giông.
Sau đó, vùng mây giông có thể ảnh hưởng đến Bồ Đề, Hồng Hà, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Thanh Xuân, Khương Đình, Thanh Liệt, Hoàng Liệt, Đại Thanh, Tây Phương, Thạch Thất, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Hồng Sơn, Hòa Xá và các khu vực khác của thành phố.
Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và khả năng xuất hiện mưa đá.
Nhiều tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm, Hoàng Mai như Phùng Hưng, Nguyễn Khuyến, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt... sáng nay khá khô ráo.
Phố Phùng Hưng khá thông thoáng sáng nay. Ảnh: Giang Huy
Phố Nguyễn Khuyến cũng khô ráo. Ảnh: Giang Huy
Khu vực phường Hoàn Kiếm không có điểm ngập. Ảnh: Giang Huy
Đường Vĩnh Hoàng, phường Vĩnh Hưng có lúc ngập sâu nhưng đến hơn 8h đã hết ngập. Ảnh: Giang Huy
Mưa lớn làm xuất hiện hàng loạt điểm ngập, đặc biệt trên đường Phạm Hùng, nút giao Mai Dịch, phường Cầu Giấy. Tài xế chuyển hướng lưu thông trên vành đai 3 trên cao khiến tuyến đường này ùn ứ.
Lúc 8h, xe ùn tắc kéo dài nhiều km trên vành đai 3 trên cao đoạn qua đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Anh Phú
Video: Anh Phú
Khu vực đường Mỹ Đình vẫn mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu 30 cm. Gần đó các trường THCS Tây Mỗ và THPT Đại Mỗ, phường Tây Mỗ cũng ngập sâu nửa mét, nhiều phương tiện dắt bộ.
Anh Đinh Văn Ngọc, 26 tuổi, ở phường Tây Mỗ, cho biết tìm nhiều đường nhưng chưa thể ra khỏi khu gần nhà. "Sáng nay tôi nộp hồ sơ du học ở Cầu Giấy nhưng dự kiến muộn nên phải nhờ người hỗ trợ", anh Ngọc nói.
Mưa trắng trời trên đường Mỹ Đình, nhiều xe chết máy. Ảnh: Ngọc Ngọc
Người dân dắt xe chết máy ở khu vực phường Tây Mỗ. Ảnh: Hoàng Giang
Nhiều xe chết máy ở phường Tây Mỗ. Ảnh: Hoàng Giang
Nước ngập mênh mông ở phường Tây Mỗ. Ảnh: Hoàng Giang
Lê Thị Thắm và Nguyễn Thị Nga cùng ở phường Tây mỗ sáng nào cũng chạy bộ 12 đến 13 km dù nắng hay mưa. "Ngập sâu nhiều điểm khiến thời gian chạy và cung đường chạy khó khăn hơn nhưng chúng tôi vẫn làm vì theo thói quen, duy trì sức khỏe", chị Nga nói.
Người dân dắt xe chết máy trên phố Thái Hà. Lúc 5h30, khu vực này có đoạn ngập sâu gần một mét. Ảnh: Huy Mạnh
Phố Thái Hà đặt máy bơm thoát nước nhưng bơm không kịp. Ảnh: Huy Mạnh
Quốc lộ 6 ngập từ Do Lộ đến cổng bến xe Yên Nghĩa, phường Hà Đông, trong đó đoạn tại bến xe ngập gần hết mặt đường, vị trí sâu nhất hơn 50 cm. Dòng xe len lỏi đi làn ngoài cùng sát giải phân cách, giao thông ùn tắc khoảng 2 km.
Quốc lộ 6 đoạn cổng bến xe Yên Nghĩa ngập gần hết mặt đường. Ảnh: Gia Chính
Quốc lộ 6 đoạn cổng bến xe Yên Nghĩa, gần ga đường sắt tuyến Cát Linh - Hà Đông, ngập gần hết mặt đường. Ảnh: Gia Chính
Đường Phạm Tu hướng đi Bệnh viện K và quốc lộ 70, huyện Thanh Trì cũ, ngập sâu khoảng 30 cm. Lực lượng chức năng căng rào cảnh báo người dân di chuyển vào.
Đường Phạm Tu ngập sâu, xe máy phải đi vào làn đường ôtô tranh ngập. Ảnh: Phạm Chiểu
Một số ôtô đỗ ven đường hiện ngập gần hết bánh xe. Ảnh: Phạm Chiểu
Ôtô chết máy giữa đường. Ảnh: Phạm Chiểu
Người dân đi bộ trên đường Phạm Tu. Ảnh: Phạm Chiểu
Phố Dương Đình Nghệ và hầm chui gần Bảo tàng Quân sự Việt Nam hiện ngập khoảng 40 cm, lực lượng chức năng phải rào chắn, hạn chế phương tiện qua lại.
Nước cuồn cuộn trên phố Dương Đình Nghệ. Ảnh: Anh Phú
Lực lượng chức năng hạn chế phương tiện qua đoạn ngập trên phố Dương Đình Nghệ. Ảnh: Anh Phú
Khu vực hầm chui gần Bảo tàng Quân sự Việt Nam hiện ngập khoảng 40 cm, các phương tiện di chuyển qua trụ sở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Hoàng Giang
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông trước khu vực hầm chui gần Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang
Các phương tiện di chuyển qua trụ sở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Hoàng Giang
Đường Phạm Hùng, đoạn trước tòa nhà Keangnam lúc hơn 7h ngày 17/9. Video: Văn Phú
Phố Phùng Khoang, phường Hà Đông và đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm hiện ngập sâu 30-40 cm. Nhiều người dắt xe ra khỏi nhà thì bị ngập nên đành quay về xin nghỉ học, nghỉ làm. Một số học sinh đến trường từ sớm, nhưng đến nơi trường cho nghỉ hoặc chuyển sang học online nên cũng phải quay về trong mưa.
Mưa lớn trên phố Phùng Khoang, người dân phải dắt xe vào hai bên lề đường tránh ngập. Ảnh: Hoàng Giang
Phụ huynh chở con đi làm trong mưa ngập trên đường Mỹ Đình. Ảnh: Thế Bằng
Học sinh trường Tiểu học Mỹ Đình 2 dắt xe về nhà vì được thông báo nghỉ học. Ảnh: Thế Bằng
Xe nối dài trên đường Mỹ Đình. Ảnh: Thế Bằng
Lúc 7h, đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân, ngập sâu 30-50 cm, nhiều phương tiện chết máy.
Nước lênh láng trên đường Lương Thế Vinh sáng nay. Ảnh: Hoàng Giang
Nhiều người phải dắt xe chết máy tạm vào hai bên vỉa hè đường. Ảnh: Hoàng Giang
Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận lượng mưa ở trạm đo Mai Dịch, phường Phú Diễn, đến 3h hôm nay là 64 mm, tuy nhiên tuyến đường Doãn Kế Thiện vẫn ngập khoảng 40 cm.
Đường Doãn Kế Thiện ở phường Phú Diễn ngập khoảng 40 cm. Video: Lộc Chung
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ sáng sớm đến hết đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam Phú Thọ tiếp tục mưa 40-80 mm, cục bộ trên 130 mm.
Tại Hà Nội, qua ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển. Vùng mây có xu hướng di chuyển chậm từ đông nam lên tây bắc và mở rộng sang các khu vực lân cận.
Trong 10 phút đến 3 giờ tới (tính từ 6h30), Hà Nội có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông, tập trung tại một số khu vực như Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Thanh Oai, Mỹ Đức, Hương Sơn, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình và Láng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ngoài ra, ngày và đêm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào, giông, lượng 15-30 mm, cục bộ trên 70 mm. Chiều tối và tối, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa 10-30 mm, cục bộ trên 60 mm.
Từ ngày 18/9, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.
Theo số liệu quan trắc, từ 19h ngày 16/9 đến 3h ngày 17/9, lượng mưa tại nhiều khu vực Hà Nội đặc biệt lớn như Từ Liêm 199 mm, Hai Bà Trưng 190 mm, Cầu Giấy 182 mm, Yên Sở 164 mm và Thanh Liệt 153 mm.
Số liệu quan trắc lượng mưa từ 19h đêm qua đến 3h sáng nay của Công ty Thoát nước Hà Nội.
Mưa lớn trong đêm khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân sáng nay. Cụ thể, cửa ngõ phía tây Hà Nội, trên quốc lộ 6, đoạn từ Do Lộ đến cổng bến xe Yên Nghĩa ngập trên 30 cm, nước chiếm gần hết bốn làn đường. Phương tiện phải dồn vào làn ngoài cùng để di chuyển, giao thông qua khu vực ùn ứ.
Trên đại lộ Thăng Long, hướng vào trung tâm thành phố, đoạn qua khu vực An Khánh ngập trên 50 cm, phương tiện gầm thấp không thể di chuyển. Một số xe máy phải chuyển hướng, đi vào cao tốc.
Đường Doãn Kế Thiện - Phú Diễn ngập 40-50 cm sáng nay. Ảnh: Lộc Chung
Một số tuyến khác cũng ngập sâu như đường Láng Hạ đoạn rẽ ra Thái Hà, đường Cầu Bươu, Phùng Hưng (đoạn từ Cầu Đen đến Cầu Trắng), khu vực ngã ba Xa La - Phạm Tu, đường Văn Tiến Dũng, Phúc La... Cảnh sát giao thông tạm thời phân luồng, hướng dẫn phương tiện qua các khu vực này.
Tại số 10 Phạm Hùng, nước ngập khoảng 30 cm. Đoạn trước sân vận động Mỹ Đình, hướng đi Trần Hữu Dực, cũng ngập. Cảnh sát giao thông đã tháo rào để phương tiện di chuyển qua khu vực phía trước khán đài B.
Đường Tân Tây Đô ngập nặng, phương tiện không thể di chuyển. Khu vực cổng khu đô thị Nam An Khánh cũng ngập. Cầu Vĩnh Tuy, hướng vào trung tâm thành phố, ùn tắc kéo dài.
Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông lúc 7h hôm nay. Ảnh: Hoài Thu
Nhiều hộ dân khu vực ngoài đê, phường Hồng Hà sống trong cảnh nước mưa tràn vào nhà 20-50 cm, sinh hoạt đảo lộn.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/09/2026 06:27 AM (GMT+7)