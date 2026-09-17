Cảnh báo mưa lớn, giông lốc trong 3 giờ tới ở Hà Nội

Lũ sông Tích, sông Bùi lên báo động 3, hơn 370 hộ dân ngoại thành bị ngập

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), đến 7h hôm nay mưa lũ làm trên 370 hộ với 2.550 người dân tại các phường, xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Phúc Sơn, Xuân Mai bị ngập, trong đó 122 người phải sơ tán đến nơi an toàn.

Hàng nghìn mét đê, bờ bao bị ngập tràn, trong đó xã Mỹ Đức 1.500 m; xã Xuân Mai 1.200 m đê Bùi 2, đê Đồng Trối; xã Kiều Phú 200 m tuyến bờ bao từ Trường THPT Minh Khai đi thôn Muôn Ro; xã Quảng Bị 100 m.

Bộ đội, dân quân đang hộ đê sông Bùi, đoạn qua Xuân Mai. Ảnh: Nguyễn Linh

Mưa lớn làm mực nước sông, hồ dâng cao. Đến sáng 17/9 mực nước các sông chính như sông Đà, Hồng, Đuống hiện vẫn thấp hơn báo động 1; sông Cầu, Cà Lồ đang dưới báo động 1.

Mực nước sông Tích lên báo động 3 tại trạm Kim Quan và trạm Vĩnh Phúc; sông Bùi lên báo động 3 tại trạm Yên Duyệt; sông Đáy lên báo động 2 tại trạm Ba Thá; sông Nhuệ lên báo động 2 tại trạm Đồng Quan.

Mực nước tại các hồ thủy lợi đang vượt ngưỡng tràn, gồm: Suối Hai, Tân Xã, Xuân Khanh, Đồng Quan, Đền Sóc, Ban Tiện, Kèo Cà, Quan Sơn, Miễu, Văn Sơn, Đồng Sương.

Để ứng phó, các đơn vị thủy lợi đã vận hành hệ thống bơm tiêu. Toàn thành phố hiện đang vận hành 214 trạm, tổng công suất tương ứng trên 3 triệu m3/h.

Nước sông Bùi tràn qua đê ngày 16/9. Ảnh: Nguyễn Linh