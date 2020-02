Cận cảnh nút giao thông 3 tầng giải tỏa kẹt xe cửa ngõ Sài Gòn sắp hoàn thành

Thứ Năm, ngày 20/02/2020 04:00 AM (GMT+7)

Nhánh còn lại của hầm chui dự án nút giao thông An Sương dự kiến sẽ hoàn thành và thông xe tạo thành nút giao thông 3 tầng giải tỏa áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây Bắc TPHCM.

Sau một thời gian dài ngưng thi công do không giải tỏa được mặt bằng, nhánh N2 hầm chui An Sương thuộc dự án nút giao thông An Sương nối đường Trường Chinh với quốc lộ 22 được thi công trở lại.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, hiện mặt bằng phục vụ thi công dự án đã được địa phương bàn giao, các đơn vị đang gấp rút thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án vào sử dụng vào giữa năm nay.

Ngày 19/2, ghi nhận của phóng viên, các đơn vị đang khẩn trương thi công phần còn lại của nhánh N2 hầm chui An Sương bên phía huyện Hóc Môn. Phần đường mở rộng phục vụ hầm chui cũng chuẩn bị hoàn thiện.

Hầm chui An Sương có hai nhánh gồm N1 và N2. Nhánh hầm N1 (hướng từ đường Trường Chinh qua Quốc lộ 22), thông xe năm 2018, giúp giảm tải áp lực giao thông tại đây.

Sau khi nhánh N2 hoàn thành sẽ tạo thành nút giao thông 3 tầng giúp giải tỏa áp lực giao thông tại khu vực này.

Đồng thời, xóa điểm đen về tai nạn giao thông bởi đây là nút giao thông có lưu lượng phương tiện rất đông, thường xuyên xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Nút giao thông 3 tầng này là điểm kết nối trung tâm TPHCM với các quận huyện phía Tây Bắc và tỉnh Tây Ninh.

Dự án hoàn thành giúp các loại ôtô từ đường Trường Chinh qua Quốc lộ 22 lưu thông thẳng qua hầm, không phải ôm cua theo vòng xoay, hạn chế xung đột giữa các hướng đi.

Trước đó, dự án hoàn thành được 11/18 đốt hầm phía quận 12 nhưng sau đó bị đình trệ do không giải tỏa được mặt bằng phía huyện Hóc Môn.

Đến tháng 10/2019, mặt bằng mới được bàn giao để triển khai di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và thi công mở rộng mặt đường Quốc lộ 22.

Dự án xây dựng hầm chui nút giao thông An Sương có tổng mức đầu tư 514 tỉ đồng, nối đường Trường Chinh và Quốc lộ 22, với hai nhánh hầm, gồm nhánh N1 hướng từ khu trung tâm TPHCM đi huyện Củ Chi, dài 445 m.

Nhánh N2 theo hướng ngược lại, dài 385 m. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành năm 2018 nhưng chậm tiến độ thi công nhánh N2 bởi vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

