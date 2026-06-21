Cận cảnh dự án hơn 16.200 tỷ đồng nối Đồng Nai và TPHCM

Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên thuộc Dự án đường Vành đai 4 TPHCM (dự án) với 2 thành phần.

Điểm đầu dự án tại xã Xuân Đường, TP Đồng Nai và điểm cuối tại xã Thường Tân, TPHCM với chiều dài tuyến khoảng hơn 46 km.

Tuyến đi qua các xã, phường thuộc TP Đồng Nai gồm Xuân Đường, Xuân Quế, Dầu Giây, An Viễn, Bình An, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Bình Minh, Tân An và xã Thường Tân (TPHCM). Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án hơn 443 ha.

Dự án là công trình giao thông cấp I, thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia. Tuyến đường được đầu tư với quy mô 8 làn xe, tốc độ 100 km/h, cùng các hạng mục đồng bộ như cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, giao thông thông minh (ITS), kiểm soát tải trọng và trạm thu phí.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 16.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách TP. Đồng Nai hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm 25%, vốn nhà đầu tư hơn 12.200 tỷ đồng, chiếm 75%.

Dự án dự kiến triển khai từ năm 2026 đến năm 2029. Thời gian hợp đồng BOT khoảng 24 năm 10 tháng và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Đồng Nai được giao tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6.

Khi hoàn thành, đoạn tuyến từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên sẽ góp phần hoàn thiện trục Vành đai 4 TPHCM, tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

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