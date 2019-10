Cấm khách du lịch vào "xóm cà phê đường tàu"

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, tài nguyên nào, hoạt động nào nếu biết khai thác cũng trở thành điểm thu hút khách du lịch. Với các điểm du lịch, Hà Nội luôn khuyến khích phát triển, tuy nhiên phải đúng với quy định của pháp luật và đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối với du khách, nhất là khi Hà Nội đang là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn.