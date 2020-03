Cách ly tất cả những người tiếp xúc với hành khách chuyến bay VN0054

Thứ Năm, ngày 12/03/2020 08:26 AM (GMT+7)

Theo quyết định mới nhất của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, mọi người tiếp xúc với khách bay chuyến bay VN0054 đều phải cách ly.

Máy bay được khử trùng sau khi phát hiện các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 - Ảnh: VNA

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tối 11-3 đã có quyết định yêu cầu cách ly, theo dõi sức khỏe tất cả các trường hợp có tiếp xúc với khách bay chuyến VN0054. Theo đó, người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) cần cách ly trong 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc. Trong thời gian cách ly, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe. Trường hợp âm tính vẫn cách ly cho đủ 14 ngày.

Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần bệnh nhân, cách ly tại nhà cho đến khi có xét nghiệm âm tính.

Chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về sân bay Nội Bài sáng 2-3 chở 217 người, trong đó 21 người ngồi ở khoang thương gia, 180 khách hạng phổ thông, 16 người trong tổ bay và tiếp viên. Có 48 người Việt, còn lại là người nước ngoài.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, hiện đã xác định 13 người đi chuyến bay nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 12 người ngồi ở khoang hạng thương gia, một ở khoang hạng phổ thông. Trong số này có 2 khách người Việt Nam và 11 khách người Anh và Ireland mắc Covid-19. Người đầu tiên được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 trên chuyến bay là bệnh nhân số 17 (chị T.T.H.N., SN 1993, ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội); tiếp đó là bệnh nhân số 21 (ông N.Q.T., SN 1959, ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình)

Sau khi nhập cảnh, những hành khách này đã di chuyển đến nhiều tỉnh thành khác. Các địa phương đang tìm kiếm và giám sát y tế đối với các hành khách này. Trong số các hành khách trên chuyến bay VN0054, tối 11-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP HCM xác nhận hành khách người Anh có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN0054 đã xuất cảnh về nước rạng sáng 11-3. Trước đó, ngày 5-3, hành khách này đến Hội An, lưu trú tại khách sạn An Hà, phường Sơn Phong, TP Hội An, Quảng Nam. Ngày 7-3, hành khách này tiếp tục rời Hội An đến TP HCM.

Đến sáng 12-3, Việt Nam ghi nhận 38 ca nhiễm mắc Covid-19, 16 người đã khỏi bệnh, 22 bệnh nhân đang điều trị và 119 ca có tiền sử dịch tễ và có triệu chứng ho, sót, khó thở được cách ly, theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Hiện số người cách ly, giám sát y tế gần 25.000, tăng gần 5.000 ca so với một ngày trước.

