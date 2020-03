Cách ly các lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xúc gần với đoàn công tác Bộ KH-ĐT

Thứ Hai, ngày 09/03/2020 11:49 AM (GMT+7)

Nghệ An chỉ đạo thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà đối với những người tiếp xúc, làm việc với đoàn công tác Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Tối 8/3, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã có cuộc họp với các ban ngành liên quan để triển khai các công tác phòng dịch Covid-19. Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã có chỉ đạo tạm hoãn các cuộc họp, các sự kiện tổ chức đông người, cho cách ly tại gia đình theo hướng dẫn của các cơ quan y tế đối với những cán bộ tiếp xúc gần với đoàn công tác của Bộ Kế hoạch - Đầu tư

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đi cùng chuyến bay VN0054, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng 2/3, ngồi cùng khoang thương gia với cô gái số 17 dương tính với Covid-19.

Chú thích ảnh: Đoàn công của Bộ KH-ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã đi thực tế tại một số mô hình, công trình trọng điểm tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) (Ảnh: Q.H)

Đến ngày 6/3, đoàn công tác của Bộ KH-ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã đi thực tế tại một số mô hình, công trình trọng điểm tại huyện Nam Đàn (Nghệ An). Tiếp đó, đoàn đã đi khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh: đại lộ Vinh - Cửa Lò và quy hoạch phân khu hai bên tuyến, cầu Cửa Hội và tuyến đường ven biển. Hiện Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Để đảm bảo an toàn, ông được cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Cũng trong tối 8/3, tỉnh Nghệ An đã có chỉ đạo cho toàn bộ học sinh THCS tiếp tục nghỉ học.

Sáng 9/3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Cao Thị Hiền cho biết, thực hiện công văn của Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Nghệ An quyết định hoãn kỳ họp thứ 13 HĐND.

Khi có dấu hiệu nghi nhiễm mà có yếu tố dịch tễ (từng đi đến vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19), cần: - Cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với nhiều người - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi - Tuân thủ rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác - Theo dõi các dấu hiệu dưới đây: Sốt (đo nhiệt độ 2 lần một ngày), ho, khó thở. Các triệu chứng ban đầu khác cần theo dõi là ớn lạnh, đau nhức cơ thể, đau họng, nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn/nôn và sổ mũi. - Nếu bị sốt hoặc có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức để được khám, chẩn đoán chính xác, cách ly và điều trị kịp thời. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Khi tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, cần lập tức tự cách ly bản thân trong vòng 14 ngày để theo dõi các triệu chứng bất thường của cơ thể và đến ngay cơ sở y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin. Bộ Y tế đã công bố 2 số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh Covid-19: 19003228 và 19009095. (Nguồn: Bộ Y tế)

