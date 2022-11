Khổ chủ bị cháy xe thắng kiện công ty bảo hiểm sau 3 năm đòi quyền lợi

Ngày 9/11/2022, phiên xét xử sơ thẩm của TAND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) về vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, đã tuyên buộc bị đơn là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) phải bồi thường cho nguyên đơn - ông Vương Ngọc Ánh số tiền 883,5 triệu đồng.

Vụ cháy xe xảy ra lúc 2h ngày 16/7/2019 dẫn đến vụ kiện của chủ xe với bảo hiểm VNI

Số tiền này bao gồm tổn thất toàn bộ chiếc xe bán tải Ford Ranger biển kiếm soát 92C-100.39, tiền lãi chậm trả 10%/năm trong thời gian hơn 3 năm (tính từ ngày VNI có nghĩa vụ bồi thường, cho đến ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm), cộng với toàn bộ chi phí giám định.

Theo bản án, rạng sáng ngày 16/7/2019, chiếc xe Ford Ranger của anh Vương Ngọc Ánh (Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam) để ở sân nhà, đột nhiên bốc cháy và ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ phần đầu xe.

Xe được bảo hiểm thân vỏ bởi chi nhánh VNI Đà Nẵng, giá trị bảo hiểm 650 triệu đồng.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Ánh trình báo với cơ quan công an, yêu cầu bảo hiểm VNI đến giám định hiện trường.

Cuối năm 2019, anh Ánh liên tục gửi đơn yêu cầu VNI giải quyết bồi thường tổn thất, phía VNI cũng gửi các văn bản trả lời với nội dung phải đợi kết luận điều tra của công an thì mới xem xét giải quyết.

Phía VNI cho rằng, vụ cháy không xuất phát từ bản thân nội tại của tài sản mà có dấu hiệu tác động của bên ngoài, nên đã yêu cầu chủ xe phối hợp với VNI thông báo với cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, xác định rõ lý do cháy, chủ quan hay khách quan, làm rõ có dấu hiệu vi phạm hình sự hay không.

Phía bảo hiểm cho rằng phải có kết luận của công an mới xem xét giải quyết bồi thường

Cơ quan điều tra công an huyện Núi Thành và Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã vào cuộc, tuy nhiên đến thời điểm này chưa xác định được chiếc xe có bị cháy có phải do có người phóng hỏa hay không?

Ngày 6/1/2020, chủ xe đã có đơn khởi kiện dân sự Công ty bảo hiểm VNI ra TAND huyện Núi Thành, dẫn đến bản án vừa được tuyên hôm 9/11/2022.

Theo các chuyên gia bảo hiểm, tại điều 10 quy tắc bảo hiểm VNI cũng ấn định VNI phối hợp với chủ xe để thu thập chứng cứ khi có yêu cầu.

Tuy nhiên, các nội dung nêu trong mục này đều ghi là “nếu có”, nghĩa là hoàn toàn không bắt buộc phải có hồ sơ của công an, tại quy tắc này cũng quy định rõ là trách nhiệm thu thập chứng cứ phục vụ giám định là của công ty bảo hiểm, chứ không phải của chủ xe.

Nguyên đơn Vương Ngọc Ánh và bị đơn bảo hiểm VNI hiện đang trong giai đoạn có quyền kháng cáo bản án, theo quy định pháp luật là 15 ngày.

