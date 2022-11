Các bị cáo ở 'Tịnh thất Bồng lai' nói về hành vi của mình trước tòa

Sáng 2-11, TAND tỉnh Long An mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại 'Tịnh thất Bồng lai' đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm.

Trả lời HĐXX, các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên đều giữ nguyên kháng cáo kêu oan và cho rằng mình không có tội, không thực hiện hành vi như án sơ thẩm nêu, đề nghị trả tự do.

Lê Thanh Hoàn Nguyên kêu oan cho rằng mình vô tội. Ảnh: HUỲNH DU

Bị cáo Hoàn Nguyên cho rằng các chứng cứ thu thập của cơ quan điều tra đều không đúng, trong đó có các các kết luận giám định. “Kể cả kết quả giám định cũng không đúng, ở CQĐT tôi bị các điều tra viên đánh và đe doạ” - bị cáo Hoàn Nguyên nói.

Về phía các bị hại, trưởng Công an huyện Đức Hoà cho biết những clip mà các bị cáo quay và đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội đã đăng sai sự thật và ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an. Do đó, đề nghị HĐXX xét xử đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Liên quan đến các kết luận giám định, giám định viên sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An cho biết đã thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Tùng Vân tiếp tục vắng mặt. Người làm chứng Võ Thị Diễm My cũng không có mặt tại phiên tòa.

Ông Trương Ngọc Toàn (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An), ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ, Trụ trì Chùa Giác Ngộ, TP.HCM) là hai bị hại cũng vắng mặt.

Luật sư đề nghị hoãn phiên tòa nhưng xét thấy sự vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt của các cá nhân trên là hợp pháp và không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa.

Xử sơ thẩm hồi tháng 7, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên các bị cáo phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Lê Tùng Vân bị phạt năm năm tù, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị phạt bốn năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên ba năm sáu tháng tù, Cao Thị Cúc ba năm tù.

Nguồn: https://plo.vn/cac-bi-cao-o-tinh-that-bong-lai-noi-ve-hanh-vi-cua-minh-truoc-toa-post706011.htmlNguồn: https://plo.vn/cac-bi-cao-o-tinh-that-bong-lai-noi-ve-hanh-vi-cua-minh-truoc-toa-post706011.html