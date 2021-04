Cả nghìn người “rồng rắn” xếp hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ Sáu, ngày 16/04/2021 16:13 PM (GMT+7)

Khu vực kiểm soát an ninh tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất lại tái diễn tình cảnh ùn tắc nghiêm trọng khiến nhiều người phải xếp hàng cả giờ.

Có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến bay VN1343 đi sân bay Cam Ranh khởi hành lúc 10h30, anh Nguyễn Sỹ “sốc” vì khu vực soi chiếu an ninh đông nghẹt. Dòng người chờ qua cửa an ninh kéo dài cho tới tận khu vực cầu thang cuốn. Trước giờ máy bay khởi hành khoảng 30 phút, nhân viên hãng liên tục phát loa thông báo, cầm bảng đi dọc dòng người tìm khách cần sự hỗ trợ.

“Cuối tuần tôi và bạn bè tranh thủ đi Cam Ranh tắm biển chơi nhưng không ngờ sân bay đông người đến thế. Cảnh này tôi chỉ thấy trong dịp Tết chứ ngày bình thường mà cũng đông khủng khiếp quá”, anh Sỹ nói.

Đến gần trưa, dù đã qua khung giờ cao điểm nhưng lượng khách đổ về khu vực ga quốc nội vẫn rất đông.

“Đi máy bay tôi biết nên tranh thủ đến sớm 2 tiếng so với giờ máy bay khởi hành nhưng phải rồng rắn xếp hàng thế này thật khủng khiếp. Nhiều khách sắp đến giờ máy bay khởi hành nhưng vẫn còn xếp hàng ở phía xa. Không khí ở khu vực làm thủ tục an ninh trở nên ngột ngạt khi nhiều người lo lắng, phản ứng vì thủ tục an ninh quá chậm chạp”, anh Sỹ chia sẻ.

Tại khu vực soi chiếu an ninh, hàng nghìn người xếp theo hình zích zắc đường căng dây của sân bay và di chuyển một cách chậm chạp đến quầy làm thủ tục.

Đến gần trưa, dù đã qua khung giờ cao điểm nhưng lượng khách đổ về khu vực ga quốc nội vẫn rất đông. Không ít khách sợ trễ chuyến, nhốn nháo chen lấn khiến tình hình thêm căng thẳng.

Anh H.K. hành khách từ TP.HCM đi Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, anh chờ ở khu vực soi chiếu an ninh hơn 1 giờ mới xong thủ tục, ra cửa máy bay chờ khởi hành. “Tôi hay đi công tác nhưng chưa khi nào thấy sân bay đông như sáng nay. Cả ngàn người chờ đợi soi chiếu, nhích từng bước. Tôi sốt ruột sợ trễ chuyến vì khâu làm thủ tục an ninh chậm quá”.

Trước đó, sáng sớm 16/4 và sáng 15/4, tại khu vực soi chiếu an ninh ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách xếp hàng dài chật kín khu vực soi chiếu trong nhiều giờ. Không chỉ ùn ứ cục bộ ở khu vực soi chiếu, một vài quầy làm thủ tục của các hãng hàng không cũng xảy ra tình trạng xếp hàng chờ do nhiều hành khách chưa khai báo y tế…

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện nay, nhu cầu đi lại của hành khách bằng đường hàng không tăng cao vào các khung giờ sáng và đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Trước tình hình trên, sân bay Tân Sơn Nhất đã chủ động yêu cầu các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường nhân sự phối hợp triển khai các biện pháp nhằm giải tỏa nhanh nhất hành khách khi làm thủ tục hàng không; tại các điểm kiểm tra an ninh Cảng đã bố trí thêm lực lượng hỗ trợ và mở tối đa hệ thống máy soi.

Cảng hàng không này lưu ý hành khách một số thông tin sau: Hành khách có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành để hoàn tất thủ tục hàng không; Theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải, hành khách bắt buộc phải khai báo y tế trước khi lên máy bay; hành khách tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không xếp hàng, giữ trật tự, di chuyển theo luồng tuyến/lối đi đã được bố trí; chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, thông tin tờ khai y tế, thẻ lên máy bay và để toàn bộ hành lý/vật dụng cá nhân vào khay trước khi vào soi chiếu; trong trường hợp chuyến bay sắp đến giờ khởi hành, hành khách vui lòng liên hệ ngay nhân viên hàng không để được hỗ trợ.

Trước đó, sáng sớm 16/4 và sáng 15/4, tại khu vực soi chiếu an ninh ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách xếp hàng dài chật kín khu vực soi chiếu trong nhiều giờ.

