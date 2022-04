Cà Mau: Khởi tố vụ án liên quan đấu thầu kit test Việt Á

Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau xác nhận với phóng viên PLO, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án liên quan đấu thầu kit test Việt Á

Chiều 20-4, ông Lê Văn Ngời, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau xác nhận với phóng viên PLO, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án liên quan đấu thầu kit test Việt Á. Hai đơn vị liên quan trực tiếp vụ án này là Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau.

Sở y tế tỉnh Cà Mau liên quan trong vụ đấu thầu kit test Việt Á. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Ngời cũng cho biết sẽ cung cấp thông tin đầy đủ hơn vào ngày mai. Bước đầu, ông chỉ xác nhận Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, Bộ công an đã ủy thác cho Công an tỉnh Cà Mau xác minh làm rõ các hoạt động đấu thầu, cung cấp kit test của Công ty Việt Á và một số Công ty khác đối với tỉnh Cà Mau. Việc xác minh đã được Công an tỉnh Cà Mau tiến hành trong nhiều tháng qua, tại Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh và một số đơn vị y tế công khác có liên quan.

Trên cơ sở báo cáo từ các ngành chức năng tỉnh Cà Mau về vật tư phục vụ chống dịch COVID19 thời gian qua cũng như rà soát từ Sở Y tế, Sở Tài chính tỉnh này, Công ty Việt Á đã trúng thầu và cung cấp cho tỉnh Cà Mau số lượng kit test trên dưới 40 tỉ đồng.

Cùng với nhiều công ty khác, tính đến thời điểm Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc xác minh, tỉnh Cà Mau đã mua, sử dụng tổng số gần 1 triệu bộ kit test trong xét nghiệm PCR. Với mức giá bình quân khoảng 700.000 đồng/bộ, tổng số tiền dùng để mua kit test tại tỉnh Cà Mau thời gian qua lên đến vài trăm tỉ đồng.

Nguồn: https://plo.vn/ca-mau-khoi-to-vu-an-lien-quan-dau-thau-kit-test-viet-a-post676650.html