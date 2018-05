Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể xin lỗi, nhận trách nhiệm về 4 vụ tai nạn đường sắt liên tiếp

Thứ Hai, ngày 28/05/2018 21:40 PM (GMT+7)

Với vai trò "tư lệnh" ngành, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể xin chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước; xin lỗi gia đình các nạn nhân trong những vụ tai nạn đường sắt vừa qua.

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe "hổ vồ" khiến 6 toa và đầu tàu bay xuống ruộng khiến 11 người thương vong - Ảnh: Tuấn Minh

Chiều nay 28-5, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) triệu tập một cuộc họp khẩn để kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến 4 sự cố, tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt xảy ra liên tiếp trong 4 ngày qua ở các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam, Nghệ An, khiến 2 người chết, 11 người bị thương; thiệt hại lớn về tài sản.

Phát biểu mở đầu buổi họp khẩn, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng việc liên tiếp có sự cố tai nạn là cảnh báo nguy hiểm cho thấy tình hình giao thông đường sắt diễn biến phức tạp, đánh mạnh vào uy tín của ngành đường sắt, gây ra thương vong lớn.

Đề cập tới vụ 2 tàu hàng đấu đầu tại ga Núi Thành (Quảng Nam), người đứng đầu ngành giao thông đặt câu hỏi: "Tại sao để xảy ra tình trạng như vậy?" và nhấn mạnh rằng "chỉ có vận hành lơ là mới dẫn tới 2 đoàn tàu đâm nhau, gây thiệt hại lớn".

"Trong một năm xảy ra vài vụ tai nạn đường sắt đã là nghiêm trọng, vậy mà 4 ngày xảy ra 4 vụ thì trách nhiệm của các đồng chí ở đâu?"- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nêu câu hỏi, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình, báo cáo: sai chỗ nào, trách nhiệm của cá nhân nào, trong đó xác định nguyên nhân nào là chủ quan, nguyên nhân nào khách quan, từ đó xem xét xem tổ chức cơ quan nào đang làm sai quy trình, quy trình có sai không. "Ai chịu trách nhiệm, giải pháp sắp tới làm gì?".

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Giải trình về vấn đề này, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đưa ra một số nguyên nhân, đồng thời xin nhận trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật với Bộ trưởng Bộ GTVT.

Phát biểu kết luận cuộc họp kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, người đứng đầu ngành giao thông thừa nhận hạ tầng giao thông rất yếu kém, công tác điều hành hoạt động vận tải đường sắt tồn tại nhiều hạn chế và đặc biệt trong mấy ngày qua, tình hình an toàn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn.

Với vai trò "tư lệnh" ngành, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể "xin chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước, xin lỗi gia đình các nạn nhân trong những vụ tai nạn đường sắt vừa qua; đồng thời xin nhận hoàn toàn trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo để xảy ra nhiều yếu kém trong thời gian qua".

Đánh giá về những vụ tai nạn trong mấy ngày qua, ông Thể khẳng định việc này ảnh hưởng tới niềm tin với ngành giao thông nói chung, ngành đường sắt nói riêng; đa số các vụ tai nạn giao thông nguyên nhân do yếu tố chủ quan là chủ yếu. Trong đó, một vụ do cán bộ ngành đường sắt chủ quan, 2 vụ còn lại cũng do con người, do lái xe không tuân thủ quy định.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể giao Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tổ chức rà soát và làm rõ về các vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, trong đó có trách nhiệm cụ thể của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có nhiệm vụ trực tiếp nhưng để xảy ra TNGT.

"Đình chỉ công tác những cá nhân, tập thể có liên quan trực tiếp đến các vụ TNGT vừa xảy ra và có hình thức xử lý kỷ luật đúng người, đúng vi phạm" - ông Thể kiên quyết.

Đối với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm nội bộ, làm rõ trách nhiệm từ Chủ tịch, Giám đốc, những cá nhân liên quan đến các vụ TNGT đường sắt.

Bộ trưởng GTVT nhấn mạnh các vụ TNGT xảy ra có nguyên nhân chủ yếu là do con người, do yếu tố chủ quan. Vì vậy phải phân tích làm rõ, rà soát và có giải pháp giải quyết dứt điểm. Cùng đó, phải nghiên cứu áp dụng công nghệ kỹ thuật vào vận hành, khai thác và vào hoạt động cứu hộ tai nạn.

"Nếu TNGT còn tiếp tục xảy ra thì không biết ngành đường sắt sẽ đi về đâu, uy tín của ngành đường sắt sẽ như thế nào. Chúng ta ăn lương nhà nước thì phải có trách nhiệm với người dân, đảm bảo ATGT cho người dân và tài sản của họ"- ông Thể bày tỏ.